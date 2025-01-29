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Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir?

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir?

Diego Carlos ve Anderson Talisca transferlerinin ardından, sarı-lacivertli ekip sağ bek pozisyonu için de önemli bir adım attı.

Ognjen Mimovic kimdir?

Popüler Sırp kulübü Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki yetenekli sağ beki Ognjen Mimović ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Mimović, bu sezon Kızılyıldız formasıyla 18 resmi maça çıkarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

2004 doğumlu ve 178 cm boyundaki oyuncu, Sırbistan Ligi'nde bu sezon 5 kez haftanın ilk 11'ine seçilerek umut ışığı oldu. Kızılyıldız ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Mimović'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Premier Lig ve Ligue 1 ekiplerinden gelen teklifleri reddedip Fenerbahçe'yi tercih etmesi, sarı-lacivertli kulübün transferdeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu transferle birlikte Fenerbahçe, savunma hattını daha da güçlendirerek sezonun geri kalanında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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