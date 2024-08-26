Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı! Ali Koç onayladı

Fenerbahçe'de son dakika sürpriz kadro dışı! Son maçta alınan 5-0 galibiyet ardından kadro yapılanmasını yeniden yapan Fenerbahçe'de sürpriz isim kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de kadro dışı sürprizi!

Son dakika Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı bırakıldı. Mourinho'nun kararını onaylayan Ali Koç duruma el koydu ve yıldız ismin kadro dışı bırakılması kararını onayladı!

Son dakika Krunic kadro dışı kaldı!

Son dakika Ahmet Konanç'ın duyurduğu habere göre, "Başkan Ali Koç, Krunic meselesine el koydu ve boşnak futbolcuyu kadro dışı bıraktı" açıklaması yaptı. Bu hafta takımdan ayrı çalışan Krunic, kulüp bulması için izin verileceği açıklandı.

3 ismin sözleşmesi feshediliyor!

Fenerbahçe'de 3 ismin üstü tamamen çizildi. Krunic, Zajc ve Kent ile yapılan görüşmelerde kendilerine kulüp bulmaları, aksi halde kadro dışı bırakılacağı iletildi.

Cengiz tamamen affedildi!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder tamamen affedildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder için af kararı çıktı ve Rizespor'da oynadığı futbolda iyi bir yedek olacağını gösterdi.