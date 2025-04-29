Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ederken Fenerbahçe’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamayla gündemi sarstı. Jayden Oosterwolde’nin gelecek sezon Fenerbahçe’nin en büyük transferi olacağını vurgulayan Dilmen, bu çıkışıyla taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK deplasmanında aldığı galibiyeti değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Jose Mourinho’ya önemli mesajlar verdi. Maçın ilk 30 dakikasında takımın konsantrasyon eksikliği yaşadığını belirten Dilmen, “Matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürdükçe her maça aynı ciddiyetle çıkmak zorundasınız” dedi.

En çarpıcı açıklama ise Jayden Oosterwolde hakkında geldi. Sezonu sakatlık nedeniyle kapatan Hollandalı oyuncunun, 2025-26 sezonunda Mourinho’nun sistemini rahatlatacak en büyük koz olacağını söyleyen Dilmen, “Oosterwolde; sol bek, sol stoper, beşli savunmanın solunda... Nerede ihtiyaç varsa oynar” diyerek teknik kapasitesine vurgu yaptı.



💡 Oosterwolde'nin Durumu Nedir?

Sezonun 9. haftasında sakatlandı ve çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.

Hollanda’da ameliyat oldu, tedavi sürecinin ardından İstanbul’a döndü.

Geçen sezon 43 maçta 2 gol attı, bu sezon 14 maçta forma giydi.





📣 Taraftarı Ne Bekliyor?

Rıdvan Dilmen’e göre Oosterwolde’nin sahada olması halinde puan farkı en fazla 2 olacaktı. Bu çıkış, Fenerbahçe taraftarı arasında umut yarattı. Oosterwolde'nin geri dönüşüyle birlikte takımın savunma kurgusunun da şekil değiştirmesi bekleniyor.