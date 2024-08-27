Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferini bitirdi! 12 milyon EURO

Fenerbahçe'de orta saha transferi sona eriyor. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlıyor. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sofyan Amrabat Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat transferini bitirdi. Cumartesi günü Fenerbahçe ve Fiorentina temsilcileri biraraya geldi ve anlaşma sağlandı. 1 yıl kiralık, ve 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Amrabat Fenerbahçe'ye imza attı.

Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, uzun süredir devam eden orta saha transferini böylelikle bitirmiş oldu. Fiorentina'nın uzun uğraşlar sonucu 15 milyon Euro'dan zorunlu satın alma opsiyonunu 12 milyon Euro indirdiği öğrenildi.

Orta saha ve sol bek transferlerini bitirmeye yakın olan Fenerbahçe'de tek transfer sol stoper kaldı. Fenerbahçe Amrabat transferi ve sol bek transferi sonrası sol stoper alarak transferi tamamlayacak.