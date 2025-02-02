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Fenerbahçe Rizespor maçına Mourinho'dan sürpriz 11! Talisca, Skriniar ve Diego Carlos

Süper Lig'de günün kritik maçında Fenerbahçe Rizesporla karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho sürpriz 11'le sahaya çıkacak. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos sürprizi yaşanıyor.

Fenerbahçe Rizespor maçına Mourinho'dan sürpriz 11! Talisca, Skriniar ve Diego Carlos

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Fenerbahçe, Ülker stadyumunda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Hem yeni transferler hem ilk 11'le ilgili sürprizler ortaya çıktı. 

Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

Mourinho'dan Fenerbahçe'den sürpriz 11

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'de sözleşme feshi konusunda her konuda anlaşma sağlanan Allan Saint Maximin maç kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe 11'inde büyük sürprizler

Fenerbahçe ilk 11'i değişiyor. Maximin'in ayrılması sonrası Tadic kanadına geçiyor. Ancak Fenerbahçe'de sürprizler bununla da bitmiş değil.

Fenerbahçe'de Talisca, Skriniar ve Diego Carlos sürprizi yaşanıyor. Fenerbahçe yeni transferleri Talisca, Skriniar ve Diego Carlos bugün maç kadrosunda olacağı öğrenildi. Talisca, Skriniar ve Carlos'dan biri ilk 11'de yerini alacağı öğrenildi. Son antremanda ise Diego Carlos'un 11'de başlayacağı öğrenildi.

Dzeko ve En Nesyri çift forvet!

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında çift forvet oynamaya devam edecek. Formda En Nesyri ve Edin dzeko karşılaşmada çift forvet olacak. Arkalarında ise Tadic oynayacak. Fenerbahçe ikinci yarı Talisca'ya şans verecek.

Oğuz ve Kostic kanatlara!

Diego Carlos, Djiku ve Çağlar'la güçlü savunma yapacak Fenerbahçe, kanatlarda ise Oğuz Aydın ve Kostic forma giyecek. Orta alan ise Fred ve Amrabat'a emanet.

İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci yedek!

Fenerbahçe'de son maçta formda olan İsmail Yüksek'in yedek kulübesinde olacağı öğrenildi. İrfan Can Kahveci'de Rizespor maçına yedek kalacak. İkinci yarı iki isim şans bekleyecek.

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