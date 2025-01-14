Fenerbahçe Lloyd Kelly renklerine bağlıyor! Hem sol bek hem stoper

Transfer sezonunun açılmasıyla çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, peş peşe transfer atağı yapıyor. Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızına kanca attı. Hem stoper hem sol bek oynaması Fenerbahçe kulübününde transferde yıldız ismi birinci sıraya getirdi.

Lloyd Kelly için resmi teklif yapıldı!

Fenerbahçe İngiliz Stoper için resmen resmi teklif yaptı. İngiltere'de Newcastle United stoperi Lloyd Kelly için İngiliz kulübüne resmi teklif sunuldu.

26 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe kulübü ikna edip oyuncuyla görüşmelere başladı.

Orjinal bölgesi stoper olan yıldız isim Kelly, sol bekte de oynayabiliyor. Bu kış dönemi transfer sezonunda yıldız isim Mourinho'nun gözdesi konumunda.