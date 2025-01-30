Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçı canlı izle; Nereden izlenir?

Bu yıl, 36 takımla oynanan yeni formatla büyük ilgi gören turnuvada, grup aşamalarının kritik karşılaşmalarına tanıklık edilecek. Tüm maçlar bugün, 30 Ocak 2025 tarihinde (TSİ) 23.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Temsilcileri Zorlu Maçlara Çıkıyor

Fenerbahçe'nin Midtjylland Sınavı

Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi kazanarak bir üst tura çıkmak için avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maç, TRT Spor ekranlarından saat 23:00'te canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan puanla dönerek Avrupa'daki yolculuğuna devam etmek istiyor.

Galatasaray, Ajax’la Karşılaşıyor

Galatasaray, Hollanda'nın güçlü kulübü Ajax ile Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu mücadeleyi kazanarak grup liderliğini elde etmeyi ve üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Ajax'a karşı elde edilecek bir galibiyet, Galatasaray'ın Avrupa'daki umutlarını güçlendirecek. Bu dev maç, TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

Beşiktaş, Twente ile Deplasmanda

Beşiktaş, Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Kara Kartallar, bu zorlu maçtan galip ayrılarak Avrupa'daki yolculuklarına devam etmeyi hedefliyor. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta Maçları ve Yayın Programı

Öne Çıkan Maçlar:

Midtjylland (Danimarka) - Fenerbahçe → TRT Spor

Twente (Hollanda) - Beşiktaş → TRT Spor Yıldız

Ajax (Hollanda) - Galatasaray → TRT 1

Tabii Spor’da Yayınlanacak Diğer Karşılaşmalar:

FCSB (Romanya) - Manchester United (İngiltere)

Roma (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Elfsborg (İsveç)

Anderlecht (Belçika) - Hoffenheim (Almanya)

Braga (Portekiz) - Lazio (İtalya)

Dönüşümlü Yayınlar ile Diğer Maçlar:

Rangers - Union Saint-Gilloise

Slavia Prag - Malmö

Real Sociedad - PAOK

Olympiakos - Karabağ

Olimpik Lyon - Ludogorets

Ferencvaros - AZ Alkmaar

Dinamo Kiev - RFS

Athletic Bilbao - Viktoria Plzen

Nice - Bodo/Glimt

Canlı Yayın ve Takip İmkanları

Tüm bu maçlar, TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor kanallarından şifresiz bir şekilde canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor, futbolseverlere birden fazla maçı aynı anda izleme fırsatı sunarak heyecan dolu bir UEFA Avrupa Ligi gecesi yaşatacak.

UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı izlemek için aşağıdaki kanalların bağlantılarını kullanabilirsiniz:

TRT 1 – Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı maç ve diğer büyük karşılaşmalar TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TRT 1 Canlı Yayın

TRT Spor – Fenerbahçe'nin Midtjylland ile oynayacağı ve Beşiktaş'ın Twente ile karşılaşacağı maçlar TRT Spor üzerinden izlenebilir.

TRT Spor Canlı Yayın

TRT Spor Yıldız – Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı maçı bu kanalda canlı izleyebilirsiniz.

TRT Spor Yıldız Canlı Yayın

Kaynak: Gazeteoku.com