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Fenerbahçe Casemiro ve Kovacic'i istiyor

Transfer döneminin hareketli ekibi Fenerbahçe, rotayı Casemiro ve Kovacic'e çevirdi.

Fenerbahçe Casemiro ve Kovacic'i istiyor

Sezonun en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe, Casemiro ve Kovacic için sefere başladı.

Spor Sayfa'da yer alan habere göre

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ilk isteği Casemiro! Ancak Casemiro transeri oldukça zor bir transfer. Manchester United kulübünden haftalık 350 bin Sterlin kazanan yıldız ismin yıllık maaşı net 18.2 milyon Sterline geliyor. 

Casemiro'nun 2 yıl daha kulübünde sözleşmesi bulunması ve net cebine girecek 36 milyon Sterlin'den vazgeçmesi zor görünüyor. Ancak Suudi Arabistan'da bu parayı alabilir.

Ancak Fenerbahçe için imkansız denilen Casemiro için şartlar zorlanacak. Galatasaray'da Casemiro için devreye girmiş ancak transferin imkansız olduğunu öğrenip vazgeçmişti. 

Fenerbahçe Kovacic için şanslı!

Fenerbahçe orta saha alanı için listede Hojberg'de yer alıyordu. Ancak Marsilya'ya atan yıldız oyuncu sonrası FEnerbahçe Kovacic'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kovacic transferi Casemiro'dan gelecek cevaba göre şekillenecek. Ancak 2. hedef ve mümkün bir hedef Kovacic. Ancak Kovacic'ten de olumsuz yanıt gelirse Fenerbahçe 6 numara için Sangare yada Berge'yi renklerine bağlayacak.

Kaynak: Sporsayfa.com

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