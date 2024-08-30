Fenerbahçe bombayı patlattı! PSG'li yıldız imzayı attı

Fenerbahçe'de son dakika transfer bombası! Fenerbahçe, PSG'nin yıldız ismi ile her konuda anlaştı!

Fenerbahçe Alanyaspor maçı oynanırken transfer bombası!

Sarı Lacıvertliler gün içerisinde Amrabat'ı İstanbul'a indirirken, transferde durmak bilmiyor. Fenerbahçe, son dakika Paris Saint Germain forması giyen yıldız isimle her konuda anlaştı!

Marco Asensio Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, 28 yaşındaki İspanyol yıldız Marco Asensio ile her konuda anlaştığı iddia ediliyor.

Spursito'nun son dakika olarak verdiği haberde, Fenerbahçe, hem kanat hem 10 numara mevkisinde oynayan, Real Madrid'den Paris Saint Germain'e transfer olan Asensio'nun Fenerbahçe ile anlaştığı duyurdu.

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Asensio, Beşiktaşla bir türlü anlaşamamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin Asensio ile anlaştığı duyuruldu.

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Asensio'nun 20 milyon Euro bonservis ücreti bulunuyor. Fenerbahçe Paris Saint Germain ile nasıl anlaştı henüz detay bilinmiyor.

Fabrizio Romano anlaşma yok diyor!

Transfer haberlerini veren kişiler arasında yer alan Fabrizio Romano ise "Fenerbahçe And Marco Asensio çarpı" diyerek anlaşmanın olmadığı dile getiriyor.

Asensio'dan cevap gecikmedi!

Haberi yapan kişiye cevap veren Marco Asensio, "Benim bundan neden haberim olmadı. Senin haberlerin berbat" yorumunda bulundu.