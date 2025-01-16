Fatih Terim, bu isteği hemen geri çevirdi

Karşılaşmanın ardından Al-Shabab oyuncuları, galibiyetin keyfini çıkarıp dinlenmek için izin isteğinde bulundular. Ancak Fatih Terim, futbolcularının bu taleplerini geri çevirdi.

Terim, oyuncularına verdiği direktifte, “Hayır izin yok. Yarın antrenman var,” şeklinde konuştu. Bu sert yaklaşımı, takımın disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürme amacını ortaya koyuyor. Fatih Terim, kariyerinde benzer disiplinli tutumuyla tanınan bir teknik direktör olarak biliniyor.