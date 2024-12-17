Dybala Galatasaray'da! Son dakika Galatasaray ilk transferini yaptı

Transfer dönemi erken başladı. Sarı kırmızılılar son dakika yıldız isim Paulo Dybala renklerine bağladı. Trabzonspor Galatasaray maçında Paulo Dybala menajeri İstanbul'a geldi ve her konuda anlaşma sağladı.

Paulo Dybala Galatasaray'da

Sports Dijitale yer alan son dakika haberine göre, Paulo Dybala'nın temsilcisi, Galatasaray'la her konuda anlaştı. Anlaşma sonrası Dybala'nın temsilcisi, Trabzonspor maçını da yöneti locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Sezon sonunda Mertens'in futbolu bırakması bekleniyor. Galatasaray Mertens yerine dünyaca ünlü 10 numara Dybala renklerine bağladı. Ocak ayından itibaren Galatasaray forması giyecek dünyaca ünlü yıldız isim için Roma kulübüyle ilgili de anlaşma sağlandı.

Galatasaray Çinli bir yatırımcı ile Osimhen'in de bonservisini almasıyla birlikte Dybala renklerine bağlayarak uzun sürecek bir hücum hattı oluşturdu.

31 yaşında olan dünyaca ünlü 10 numara Ocak ayında sarı kırmızılı formayı giyecek.

Kaynak: Sport Digitale

Derleme: Gazeteoku