Dursun Özbek istifa ediyor! Adnan Polat, Erden Timur ve Fatih Terim sesleri

Yaşanan bilet skandalı ardından, transferde Osimhen'i alarak az da olsa taraftarın gazını alan Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ayrılması ve Hakim Ziyech sakatlanması sonrası adeta sol açıksız ve yetersiz sağ açıksız kaldı. Barış Alper Yılmaz dahil tüm oyuncuları koysa Galatasaray istediği oyunu bir türlü kuramıyor. En az 2 transfer yapmak için pazartesi gecesi itibariyle Roma'da olan Galatasaray yönetiminin elinin boş dönmesi kesin gözüyle bakılıyor.

Dursun Özbek istifa kararı aldı!

Yaşanan bu olaylardan sonra Dursun Özbek'in sabah saatlerinde istifa kararı aldığı öğrenildi. Özellikle dün gece yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun istifa kararı alması sonrası Dursun Özbek güvenoyu alarak yönetimi değiştirerek Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'ı yönetime alarak başkanlığı devam etmek isteyen ÖZbek'in istediği olmadı. Galatasaray'da Dursun Özbek istifa kararı aldı.

Adnan Polat başkanlığa geliyor!

Ekim ayındadaki kongrede ibra edilmeyeceği kesin gözüyle bakılan Dursun Özbek sonrası Adnan Polat başkanlığa hazırlanıyor. Uğur Karakullukçu'nun son dakika duyurduğu haberde, geçici bir yönetim oluşturmak adına Adnan Polat cephesinin hazırlandığı ve Adnan Polat'ın Galatasaray başkanlığına hazırlandığını duyurdu.

Erden Timur ikna edildi!

Adnan Polat'ın dün Erden Timur'la bir görüşme yaptığı ve erden Timur'u 2. başkan olarak ikna ettiği iddia edildi. Dursun Özbek ve tüm ekibine çok kızgın olan Timur, Fatih Terim'i de teknik direktör olarak önerdiği öğrenildi.

Fatih Terim sesleri!

Erden Timur'un ikna görüşmelerinde sürpriz Fatih Terim isteği ortaya çıktı. Adnan Polat'ın çalışmayı düşünmediği Fatih Terim için, Erden Timur sürpriz bir hamleyle Fatih Terim'le çalışma niyetini ifade etti ve Adnan Polat ikna oldu. Adnan Polat, Erden Timur ortaklığında teknik direktör Fatih Terim olacak.

Transferin bitmesine sayılı saatler kala İtalya'da son çare Yusuf Yazıcı renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı da ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.