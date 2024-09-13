GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLANDI Haberin devamı.
Anasayfa / Spor /

Dursun Özbek istifa ediyor! Adnan Polat, Erden Timur ve Fatih Terim sesleri

Transferin bitmesine saatler kala Galatasaray, beklenen transferleri gerçekleştiremedi. İtalya'da 4 gündür transfer yapamayan Galasaray'da Dursun Özbek istifa ediyor. Galatasaray'da Adnan Polat, Erden Timur ve Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.

Dursun Özbek istifa ediyor! Adnan Polat, Erden Timur ve Fatih Terim sesleri

Yaşanan bilet skandalı ardından, transferde Osimhen'i alarak az da olsa taraftarın gazını alan Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ayrılması ve Hakim Ziyech sakatlanması sonrası adeta sol açıksız ve yetersiz sağ açıksız kaldı. Barış Alper Yılmaz dahil tüm oyuncuları koysa Galatasaray istediği oyunu bir türlü kuramıyor. En az 2 transfer yapmak için pazartesi gecesi itibariyle Roma'da olan Galatasaray yönetiminin elinin boş dönmesi kesin gözüyle bakılıyor.

Dursun Özbek istifa kararı aldı!

Yaşanan bu olaylardan sonra Dursun Özbek'in sabah saatlerinde istifa kararı aldığı öğrenildi. Özellikle dün gece yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun istifa kararı alması sonrası Dursun Özbek güvenoyu alarak yönetimi değiştirerek Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'ı yönetime alarak başkanlığı devam etmek isteyen ÖZbek'in istediği olmadı. Galatasaray'da Dursun Özbek istifa kararı aldı.

Adnan Polat başkanlığa geliyor!

Ekim ayındadaki kongrede ibra edilmeyeceği kesin gözüyle bakılan Dursun Özbek sonrası Adnan Polat başkanlığa hazırlanıyor. Uğur Karakullukçu'nun son dakika duyurduğu haberde, geçici bir yönetim oluşturmak adına Adnan Polat cephesinin hazırlandığı ve Adnan Polat'ın Galatasaray başkanlığına hazırlandığını duyurdu.

Erden Timur ikna edildi!

Adnan Polat'ın dün Erden Timur'la bir görüşme yaptığı ve erden Timur'u 2. başkan olarak ikna ettiği iddia edildi. Dursun Özbek ve tüm ekibine çok kızgın olan Timur, Fatih Terim'i de teknik direktör olarak önerdiği öğrenildi.

Fatih Terim sesleri!

Erden Timur'un ikna görüşmelerinde sürpriz Fatih Terim isteği ortaya çıktı. Adnan Polat'ın çalışmayı düşünmediği Fatih Terim için, Erden Timur sürpriz bir hamleyle Fatih Terim'le çalışma niyetini ifade etti ve Adnan Polat ikna oldu. Adnan Polat, Erden Timur ortaklığında teknik direktör Fatih Terim olacak.

Transferin bitmesine sayılı saatler kala İtalya'da son çare Yusuf Yazıcı renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı da ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak! Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak!
TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK!
SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı! SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı!
Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok! Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok!
Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var! Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var!
SON HABERLER
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi!
EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek! EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek!
Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi! Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi!
12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!
PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek! PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek!
Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek
Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek