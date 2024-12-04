Dünya starı geliyor; Karim Benzema transfere olur verdi!

Bu yeni başlangıç, beklentilerin çok uzağında kaldı. Benzema’nın Suudi Arabistan macerası, sportif anlamda istediği başarıyı getiremediği gibi büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Karim Benzema İçin Transfer Harekatı Başladı

36 yaşındaki tecrübeli yıldız, yeniden Avrupa sahnesine dönmek istiyor. Menajerler aracılığıyla farklı kulüplere önerilen Benzema, futbol kariyerine Avrupa’da devam etme arzusunu açıkça ortaya koydu. Özellikle eski kulübü Lyon’a dönüş iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Fransız ekibinin finansal zorlukları, bu transferin önünü kapattı.

Suudi Arabistan’da 38 maçta 21 gol ve 9 asistlik bir performans sergileyen Benzema’nın Avrupa’ya dönüşü artık an meselesi. Ve İngiltere’den gelen haberler, bu dönüşün adresini işaret ediyor.

Yeni Durağı: Arsenal mi?

İngiliz basını, Karim Benzema’nın yeni adresinin Premier Lig devi Arsenal olacağını duyurdu. Haberlere göre, Arsenal Menajeri Mikel Arteta, tecrübeli bir golcü arayışı kapsamında Benzema için girişimlerde bulunmayı planlıyor. Fransız yıldızın da Arsenal’in ilgisine sıcak baktığı ve Avrupa’ya geri dönmek için maaşında ciddi bir indirime razı olduğu belirtiliyor.

Henüz resmi görüşmeler başlamasa da bu transferin devre arası döneminde futbol dünyasını sarsabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Benzema’nın Avrupa Hayali

Karim Benzema, futbola başladığı kıta olan Avrupa’da kariyerine noktayı koymayı hedefliyor. Bu nedenle Arsenal’ın sunduğu fırsat, Benzema için bir yeniden doğuş anlamına gelebilir. Premier Lig’de son yıllarda yükselişte olan Arsenal’ın kadrosuna tecrübe ve kalite katacak olan bu hamle, hem kulüp hem de oyuncu açısından kritik bir dönemeç olabilir.

Kaynak: Gazeteoku özel haber. Bu içerik, doğrulanabilir bilgiler ışığında editörlerimiz tarafından yazılmıştır