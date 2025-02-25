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Dünya bizi konuşuyor; ''Maymun krizi'' Avrupa'da manşet oldu

Süper Lig'in önemli takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "maymun gibi zıpladılar" ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Dünya bizi konuşuyor; ''Maymun krizi'' Avrupa'da manşet oldu

Sarı-kırmızılı kulübün bu kararı, dünya basınında geniş yankı buldu ve ırkçılık iddiasında bulunuldu.

Avrupa'da Manşet Oldu

Galatasaray, derbi sonrası Mourinho'nun bu ifadeleri nedeniyle hukuki süreci başlatacağını açıkladı. Bu gelişme, İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basınında manşetlere taşındı. Dış basında yer alan bazı haber başlıkları ise şöyle:

Independent: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi."

Record: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası."

Marca: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında 'ırkçı açıklamalar' nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi."

AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı."

Sky Sports: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

Sport: "Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi."

Jose Mourinho haber spor
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