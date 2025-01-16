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Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrıldı. Son dakika Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı belli oldu

Rekor bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan ve Mourinho'nun sezon başı kadro dışı bırakıp geri aldığı Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrıldı.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den ayrıldı. Oyuncunun yeni rotası belli oldu.

Cengiz Ünder Torino yolcusu!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in yeni adresi İtalya oldu. Torino, Cengiz Ünder'i renklerine bağlamak için görüşmelere başladı ve her konuda anlaşma sağlandı.

Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Torino'da forma giymesi bekleniyor.

27 yaşındaki türk yıldız Ünder'in İtalya'da çıkış arayarak tekrardan fenerbahçe forması giymeyi beklediği öğrenildi.

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