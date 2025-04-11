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Büyük Cengiz Ünder tepkisi; ABD'de gündem oldu

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Los Angeles FC'ye transferi, hem saha içi performansı hem de saha dışı gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Büyük Cengiz Ünder tepkisi; ABD'de gündem oldu

Son olarak, Inter Miami ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçta yaşananlar, Ünder'in takım içindeki konumunu ve taraftarlarla ilişkisini yeniden tartışmaya açtı.​

Inter Miami Mağlubiyeti ve Tartışmalı Değişiklik

Concacaf Şampiyonlar Kupası çeyrek final rövanşında Los Angeles FC, deplasmanda Lionel Messi'li Inter Miami'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın 75. dakikasında, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in yerine savunma oyuncusu Eddie Segura'nın oyuna alınması, taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Gol bulması gereken bir takımın savunma ağırlıklı bir değişiklik yapması, teknik direktör Steven Cherundolo'nun kararlarını sorgulattı.

Ermeni Topluluğunun Transfer Tepkisi

Cengiz Ünder'in transferi, Los Angeles'taki Ermeni topluluğu tarafından da eleştirildi. Los Armenios adlı taraftar grubu, Ünder'in transferinin Ermeni toplumunun tarihsel hassasiyetlerine saygısızlık olduğunu belirterek, kulüp yönetimine bu karardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu. 

Cengiz Ünder'in Performansı

Los Angeles FC formasıyla şu ana kadar 7 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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