Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan maçta, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın Trabzonspor taraftarlarıyla yaşadığı gerilim dikkat çekti.

Maçın son dakikalarında, 90+8'de Stefano Denswil’in kaydettiği golle beraberlik sağlayan Trabzonspor’a karşı Burak Yılmaz’ın siniri doruk noktaya ulaştı. Kayserispor teknik direktörü, yenen gol ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine, soyunma odasına yönelirken Trabzonspor taraftarlarıyla sözlü bir tartışmaya girdi. Burak Yılmaz, "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine emniyet ve güvenlik güçleri devreye girdi. Polis ekipleri, Burak Yılmaz'ı güçlükle sakinleştirip içeriye götürdü. Tribünlerin bir kısmı Yılmaz’a destek verirken, büyük çoğunluğu tepki gösterdi. Maçın ardından yaşanan bu olay, günün en çok konuşulan konularından biri oldu.