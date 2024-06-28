Beşiktaş’ta Gedson Fernandes seferberliği: Transferde son aşamaya gelindi!

Süper Lig’de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Rafa Silva’yı renklerine bağlayan siyah beyazlı ekip oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam edecek. Beşiktaş’ta takımdan ayrılmasına karar verilen Gedson Fernandes’in transferinde de son aşamaya gelindi. İşte detaylar…

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Zor bir sezonu geride bırakan siyah beyazlı ekip yeni sezonda şampiyonluk hedefi belirledi. Başkan Hasan Arat ve yönetimi oyuncu kadrosuna birbirinden önemli yıldızları dahil etmek için kolları sıvadı. Beşiktaş’ta yeni transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncuların durumu da merak konusu oldu. Siyah beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile yolların ayrılmasına karar verildi. Gedson Fernandes’in satışından elde edilecek olan bonservis geliriyle yeni transferler yapılacak.

Beşiktaş yıldız oyuncuların peşine düştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, zorlu geçen sezonun izlerini silmek için düğmeye bastı. Siyah beyazlı taraftarlara şampiyonluk sözü veren Başkan Hasan Arat yaz transfer döneminde şartların zorlanması kararını aldı. Siyah beyazlı ekip yaz transfer döneminin perdesini Gabriel Paulista ile açtı. Yılın transfer hamlelerin biri ise Rafa Silva oldu. Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Rafa Silva’nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş’ın oyuncu kadrosuna dahil ettiği Rafa Silva’nın maliyeti netlik kazandı. Siyah beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan yıldız oyuncu yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alacak. Ayrıca, maç başı ve başarı primleri de sözleşmesinde yer alıyor. KAP bildiriminde bulunan Beşiktaş yönetimi sadece yıllık garanti ücreti açıkladı. Prim ödemeleriyle ilgili detaylar KAP bildiriminde yer almadı. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da ses getirdi. Beşiktaş’ın transfer listesindeki bir diğer yıldız isminse Angel Di Maria olduğu ortaya çıktı. Di Maria ile temasa geçen siyah beyazlı yönetim Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor.

Beşiktaş Gedson Fernandes’a veda edecek

Beşiktaş yıldız futbolcusu Gedson Fernandes ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transfer dönemine damga vuran Gedson Fernandes, ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Beşiktaş’a transferiyle gündemin ilk sırasına yerleşen Portekizli oyuncu siyah beyazlı formayla önemli performanslar sergiledi. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçen Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in performansı da eleştirilerin hedefinde yer aldı. Portekizli oyuncunun kariyerine farklı bir ülkede devam etmek istediği yönündeki haberler sıklıkla gündeme gelmişti. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Gedson Fernandes’a onay verilmişti.

Zenit ödeme problemini çözdü

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes için yapılan teklifler değerlendirmeye alındı. Portekizli orta saha oyuncusu için en iyi teklifi Zenit kulübü sundu. Zenit, Gedson Fernandes için 18 milyon Euro bonservis ücreti ödemeyi kabul etti. Ödeme problemlerini çözüme kavuşturan Zenit kulübü transferi sonlandırmak için harekete geçti. Gedson Fernandes transferinden elde edilecek 18 milyon euronun yarısı Benfica kulübüne verilecek. Beşiktaş transferden 9 milyon Euro gelir elde edebilecek. Beşiktaş ve Zenit kulübünün transferde her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde Gedson Fernandes transferinin sonuçlanması bekleniyor.