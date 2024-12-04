Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte mi? Sürpriz fotoğraf geldi

Gece yarısı Beşiktaş taraftarını heycanlandıran fotoğraf geldi. Beşiktaş'ta son yaşanan olaylar sonrası Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul kararı alarak, aday olduğunu ifade etmişti.

Beşiktaş'ta Mayıs ayında bir seçim daha olacak ancak 6 ay için Hüseyin Yücel'de tekrar seçilerek yoluna devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ın başkanlık problemi çözülür çözülmez, teknik direktör kim olacak sorusu yanıt arıyor. Tüm taraftarların istediği Sergen Yalçın, sürpriz bir açıklama yapılarak, bu olaylar çözülmeden takımın başına geçmeyeceğini açıklamıştı.

Ancak Hüseyin Yücel'in olağanüstü seçimde kazanması halinde ya da yeni bir başkan adayı geldiğinde Sergen Yalçın kozu masada beklerken, Beşiktaş cephesinden sürpriz bir atak geldi!

Antonio Conte Beşiktaş'ın başına mı geçiyor?

Geçtiğimiz sezonda akıllara gelen Antonio Conte için son dakika Erdal Torunoğullar'ı biraraya geldi. Erdal Torunoğulları, bir dönem transferlere damga vurmuştu. hüseyin Yücel'in kadrosunda mı yoksa başkan adayı mı olacak soruları da beraberinde gelirken, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Conte mi oluyor sorularına beraberinde getirdi.

Ancak Conte, Napoli ile şampiyonluk yolunda ilerliyor.