Az Alkmaar - Galatasaray maçında kimler yok, kimler eksik? Yeni transferler var mı?

Sarı-kırmızılılar, kritik mücadele öncesinde önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray’ın kadrosunda kimler eksik ve yeni transferler listeye dahil edildi mi? İşte tüm detaylar:
AZ Alkmaar Maçına Kimler Yok?
Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca, Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de Hollanda’ya götürülmedi.
Yeni Transferler UEFA Listesinde
Galatasaray’a katılan yeni isimler de UEFA listesine eklendi. Yaz transfer döneminde alınan Roland Sallai, ilk kez UEFA listesine yazılan oyuncu oldu. Ayrıca, ara transferde kadroya katılan Alvaro Morata, Mauro Icardi’nin sakatlığı ve Michy Batshuayi’nin ayrılığı nedeniyle kadroya dahil edildi. Roma'ya transfer olan Victor Nelsson’un yerine ise Carlos Cuesta UEFA listesine alındı. Ancak, 7 Şubat’ta teslim edilen UEFA listesinde transfer dönemindeki son hareketler göz önünde bulundurularak bazı isimler eklenemedi.
Galatasaray’ın AZ Alkmaar Maçı Kamp Kadrosu
Galatasaray’ın AZ Alkmaar’a karşı sahaya çıkacak kadrosunda şu oyuncular yer alacak:
Fernando Muslera
Roland Sallai
Kerem Demirbay
Dries Mertens
Berkan Kutlu
Günay Güvenç
Gabriel Sara
Kaan Ayhan
Elias Jelert
Carlos Cuesta
Yusuf Demir
Abdülkerim Bardakcı
Jankat Yılmaz
Barış Alper Yılmaz
Kadir Subaşı
Berat Luş
Furkan Koçak
Çağrı Balta
Alvaro Morata
Efe Akman
Metehan Baltacı