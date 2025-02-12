Az Alkmaar - Galatasaray maçında kimler yok, kimler eksik? Yeni transferler var mı?

Sarı-kırmızılılar, kritik mücadele öncesinde önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray’ın kadrosunda kimler eksik ve yeni transferler listeye dahil edildi mi? İşte tüm detaylar:

AZ Alkmaar Maçına Kimler Yok?

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca, Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de Hollanda’ya götürülmedi.

Yeni Transferler UEFA Listesinde

Galatasaray’a katılan yeni isimler de UEFA listesine eklendi. Yaz transfer döneminde alınan Roland Sallai, ilk kez UEFA listesine yazılan oyuncu oldu. Ayrıca, ara transferde kadroya katılan Alvaro Morata, Mauro Icardi’nin sakatlığı ve Michy Batshuayi’nin ayrılığı nedeniyle kadroya dahil edildi. Roma'ya transfer olan Victor Nelsson’un yerine ise Carlos Cuesta UEFA listesine alındı. Ancak, 7 Şubat’ta teslim edilen UEFA listesinde transfer dönemindeki son hareketler göz önünde bulundurularak bazı isimler eklenemedi.

Galatasaray’ın AZ Alkmaar Maçı Kamp Kadrosu

Galatasaray’ın AZ Alkmaar’a karşı sahaya çıkacak kadrosunda şu oyuncular yer alacak:

Fernando Muslera

Roland Sallai

Kerem Demirbay

Dries Mertens

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Gabriel Sara

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Carlos Cuesta

Yusuf Demir

Abdülkerim Bardakcı

Jankat Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Kadir Subaşı

Berat Luş

Furkan Koçak

Çağrı Balta

Alvaro Morata

Efe Akman

Metehan Baltacı