Artık sonuçlandı; Emre Mor transferi bitti!

ezon başında Jose Mourinho’nun planları arasında yer almayan ve Eyüpspor’a kiralanan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için nihai karar verildi. Fenerbahçe'den yapılan hamleyle Emre Mor’un geleceği netleşti.



📉 Eyüpspor’da Başlangıç Zor, Sonrası Yükseliş

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor’da forma giymeye başlayan Emre Mor, ilk etapta beklentilerin uzağında kaldı. Ancak Ahmed Kutucu’nun Galatasaray’a transferi sonrası, Arda Turan onu hücum hattına entegre etmeye başladı. Ligin ikinci yarısından itibaren 11’e yerleşen Emre, performansıyla eski günlerini hatırlattı.



🔁 İki Takım Arasında Kıran Kırana Rekabet

Trabzonspor’un yeni yapılanma sürecinde, teknik direktör Fatih Tekke’nin Emre Mor’u transfer listesine aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ile temasa geçilmesi bekleniyor. Diğer yandan Eyüpspor da başarılı futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.



📊 Sezon Karnesi ve Gelecek Beklentisi

Eyüpspor formasıyla 19 resmi maçta 2 gol, 4 asistle oynayan Emre Mor’un kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Süper Lig'in iki iddialı kulübü arasında yaşanacak transfer yarışı, Emre’nin kariyeri adına yeni bir dönemi başlatabilir.

Emre Mor transferinde geri sayım başladı. Yeni sezonda yıldız futbolcunun hangi formayı giyeceği sorusu çok yakında netlik kazanacak.