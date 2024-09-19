Arda Güler oyuna girdi! Ancelotti'yi ipten aldı

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mbappe'den Maça Damga Vuran Performans

Maçın ilk yarısında her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Real Madrid, 46. dakikada dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin golü ile öne geçti. Bu gol, maçın seyrini değiştiren anlardan biri oldu.

Rüdiger ve Endrick'ten Geç Goller

Maçın sonlarına doğru Real Madrid savunmasının önemli isimlerinden Rüdiger, 83. dakikada skoru 2-1'e taşıyan bir başka golü kaydetti. Maçın son anlarında, genç yetenek Endrick, kaydettiği golle takımının galibiyetini perçinledi ve skoru 3-1'e taşıdı.

Stuttgart'ın Direnişi ve Undav'ın Golü

Karşılaşmanın 68. dakikasında Stuttgart adına sahneye çıkan Deniz Undav, takımının tek golünü kaydederek umutları yeşertti. Ancak bu gol, Stuttgart'a puan getirmeye yetmedi.

Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Adımları

Maçın 75. dakikasında, skor 1-1 iken oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla dikkat çekti. Sahada kaldığı süre boyunca yüksek pas isabetiyle oynayan Arda, takımının oyun düzenine önemli katkılarda bulundu. Bu maç, aynı zamanda Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk maçı olarak kayıtlara geçti.