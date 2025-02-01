GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi. Alvaro Morata transferinde yeni gelişme yaşandı.

Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni forveti Alvaro Morata transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Morata transferinde uçuş iptal oldu!

Morata'da son dakika gelişmesi!

Galatasaray'ın her konuda hem Milan hem oyuncu ile anlaştığı Alvaro Morata transferinde son dakika uçuş problemi yaşandı. Ahmet Kutucu'yu transfer eden ancak transferlerde sessiz olduğu için eleştirilen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu akşam İstanbul'd olacaktı!

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, bugün saat 23:00'da İstanbul Atatürk Havaliamı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktı. Ancak uçuşla ilgili son dakika iptal geldi.

Hava şartları nedeniyle iptal edildi!

Galatasaray'ın yıldız ismine kavuşması uzuyacak. Alvaro Morata'nın uçuş planı hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni plan gazeteoku.com'da olacak.

Alvaro Morata ne zaman gelecek?

Alvaro Morata'nın uçuşu 2 Şubat pazar gününe ertelendi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
16 MİLYON EMEKLİYE BAYRAM Parası Ödemeleri! Bayram İkramiyesine zam 16 MİLYON EMEKLİYE BAYRAM Parası Ödemeleri! Bayram İkramiyesine zam
EMEKLİYE REFAH PAYI! Emekli Maaşlarını Alanlara Şubat Maaşlarında Ek Pay EMEKLİYE REFAH PAYI! Emekli Maaşlarını Alanlara Şubat Maaşlarında Ek Pay
2025 Erken emeklilik şartları neler? 3600, 4500 ve 5400 prim günü seçenekleriyle 2025 Erken emeklilik şartları neler? 3600, 4500 ve 5400 prim günü seçenekleriyle
Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu
Ziraat Bankası Emeklilere Müjdeleri Verdi! 0.99 faiz ile kredi verilecek Ziraat Bankası Emeklilere Müjdeleri Verdi! 0.99 faiz ile kredi verilecek
EYT YOK! YES VAR! Yeni Emeklilik Sistemi Duyuruldu Düşük PRİM Günü Olan Emekli Olacak! EYT YOK! YES VAR! Yeni Emeklilik Sistemi Duyuruldu Düşük PRİM Günü Olan Emekli Olacak!
SON HABERLER
Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu
2025 Erken emeklilik şartları neler? 3600, 4500 ve 5400 prim günü seçenekleriyle 2025 Erken emeklilik şartları neler? 3600, 4500 ve 5400 prim günü seçenekleriyle
Halkbank Aylık Ödemesi Olmayan, 3 Ayda Bir Ödemeli 500.000 TL Nakit Duyurdu Halkbank Aylık Ödemesi Olmayan, 3 Ayda Bir Ödemeli 500.000 TL Nakit Duyurdu
TOKİ 81 ilde 250 bin Sosyal Konut Projesi detayları ortaya çıktı TOKİ 81 ilde 250 bin Sosyal Konut Projesi detayları ortaya çıktı
EYT YOK! YES VAR! Yeni Emeklilik Sistemi Duyuruldu Düşük PRİM Günü Olan Emekli Olacak! EYT YOK! YES VAR! Yeni Emeklilik Sistemi Duyuruldu Düşük PRİM Günü Olan Emekli Olacak!
Ziraat Bankası Emeklilere Müjdeleri Verdi! 0.99 faiz ile kredi verilecek Ziraat Bankası Emeklilere Müjdeleri Verdi! 0.99 faiz ile kredi verilecek
SGK AÇIKLADI! 81 İle Gönderildi! ERKEN Emekli Olmak İsteyenlere Yeniden Yapılanma İmkanı SGK AÇIKLADI! 81 İle Gönderildi! ERKEN Emekli Olmak İsteyenlere Yeniden Yapılanma İmkanı
EMEKLİYE REFAH PAYI! Emekli Maaşlarını Alanlara Şubat Maaşlarında Ek Pay EMEKLİYE REFAH PAYI! Emekli Maaşlarını Alanlara Şubat Maaşlarında Ek Pay