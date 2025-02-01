Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! Uçuş iptal oldu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni forveti Alvaro Morata transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Morata transferinde uçuş iptal oldu!

Morata'da son dakika gelişmesi!

Galatasaray'ın her konuda hem Milan hem oyuncu ile anlaştığı Alvaro Morata transferinde son dakika uçuş problemi yaşandı. Ahmet Kutucu'yu transfer eden ancak transferlerde sessiz olduğu için eleştirilen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu akşam İstanbul'd olacaktı!

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, bugün saat 23:00'da İstanbul Atatürk Havaliamı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktı. Ancak uçuşla ilgili son dakika iptal geldi.

Hava şartları nedeniyle iptal edildi!

Galatasaray'ın yıldız ismine kavuşması uzuyacak. Alvaro Morata'nın uçuş planı hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni plan gazeteoku.com'da olacak.

Alvaro Morata ne zaman gelecek?

Alvaro Morata'nın uçuşu 2 Şubat pazar gününe ertelendi.