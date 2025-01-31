GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?

Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçilerek tarihi bir başarıya imza attı.

Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şengün, NBA tarihinde All-Star seçilen ikinci Türk basketbolcu olarak adını yazdırdı. 18 yıl önce Mehmet Okur, bu prestijli organizasyona katılarak ilk Türk All-Star'ı olmuştu. Şengün’ün bu başarıyı elde etmesi, Türk basketbolunun uluslararası alandaki yükselişine önemli bir katkı sağlıyor.

All-Star Maçı Nerede ve Ne Zaman?

NBA All-Star maçının heyecanı ise basketbolseverler arasında hızla arttı. 2025 NBA All-Star maçı, 16 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Bu yılki organizasyona ev sahipliği yapacak olan mekan ise Golden State Warriors’ın evi, Chase Center olacak. Bu organizasyon, NBA All-Star tarihinin 74. maçı olacak ve basketbol dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirecek.

Alperen Şengün’ün All-Star kadrosunda yer alması, Türk basketbolu için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu tarihi olayla ilgili gelişmeler, NBA All-Star etkinliğine duyulan ilgiyi daha da artırmış durumda.

2025 NBA All-Star maçı hangi kanalda?

2025 NBA All-Star Maçı, Türkiye'de genellikle S Sport kanalından yayınlanmaktadır. Ayrıca, maçın canlı yayınını NBA'nin resmi dijital platformu olan NBA League Pass üzerinden de izleyebilirsiniz. S Sport, NBA maçlarını düzenli olarak yayınlayan bir kanal olduğundan, All-Star etkinliklerinin de bu kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz
Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor
SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
SON HABERLER
Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor! Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!
A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı! Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı!
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü
Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?