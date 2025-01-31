Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şengün, NBA tarihinde All-Star seçilen ikinci Türk basketbolcu olarak adını yazdırdı. 18 yıl önce Mehmet Okur, bu prestijli organizasyona katılarak ilk Türk All-Star'ı olmuştu. Şengün’ün bu başarıyı elde etmesi, Türk basketbolunun uluslararası alandaki yükselişine önemli bir katkı sağlıyor.

All-Star Maçı Nerede ve Ne Zaman?

NBA All-Star maçının heyecanı ise basketbolseverler arasında hızla arttı. 2025 NBA All-Star maçı, 16 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Bu yılki organizasyona ev sahipliği yapacak olan mekan ise Golden State Warriors’ın evi, Chase Center olacak. Bu organizasyon, NBA All-Star tarihinin 74. maçı olacak ve basketbol dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirecek.

Alperen Şengün’ün All-Star kadrosunda yer alması, Türk basketbolu için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu tarihi olayla ilgili gelişmeler, NBA All-Star etkinliğine duyulan ilgiyi daha da artırmış durumda.

2025 NBA All-Star maçı hangi kanalda?

2025 NBA All-Star Maçı, Türkiye'de genellikle S Sport kanalından yayınlanmaktadır. Ayrıca, maçın canlı yayınını NBA'nin resmi dijital platformu olan NBA League Pass üzerinden de izleyebilirsiniz. S Sport, NBA maçlarını düzenli olarak yayınlayan bir kanal olduğundan, All-Star etkinliklerinin de bu kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.