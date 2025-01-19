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Alman Panzeri Galatasaray'a imza attı geliyor; Yeryerinden oynar

Galatasaray, ara transfer dönemine büyük bir hızla hazırlanıyor. Hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, önemli gelişmelerle taraftarlarını heyecanlandırıyor.

Alman Panzeri Galatasaray'a imza attı geliyor; Yeryerinden oynar

Son olarak, kulüp yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk’un hedefinde, Avrupa’nın dev kulüplerinden biri olan Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Leroy Sane var. Başkan Dursun Özbek’in de bu transferi çok yakından takip ettiği belirtiliyor.

Galatasaray’ın Almanya’nın en köklü kulüplerinden Bayern Münih’in forvet oyuncusu Leroy Sane ile ilgilendiği ve 2025 yazında sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için makul bir bonservis teklifi sunmayı planladığı ifade ediliyor. Bu transferin, kulübün gelecek planları doğrultusunda büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 21 maçta sahaya çıkan Leroy Sane, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro civarında. Galatasaray’ın, bu önemli transferi gerçekleştirebilmesi için pazarlık aşamalarının hızla ilerlediği kaydediliyor.

Kaynak: A Spor

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