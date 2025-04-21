Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı

Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluğu mucizelere kalan Fenerbahçe'de Ali Koç'un koltuğu sallanıyor.

Fenerbahçe taraftarları tüm tribünlerde "Ali Koç istifa" sözleri sonrası Ali Koç yine ortalıkta görülmedi. Acun Ilıcalı ise şampiyonluğun gittiğini kabul ederek taraftarlarından özür diledi. Ancak Fenerbahçe taraftarları özür değil istifa bekliyor.

Hakan Bilal Kutlualp: ADAYIZ

Fenerbahçe taraftarlarının en çok sevdiği isim olan Hakan Bilal Kutlualp'in "Fenrebahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" açıklaması ise sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarına ümit oldu. Kısa sürede 1.1 milyon kişiden destek alan Kutlualp, Ali Koç'u zora soktu.

Fenerbahçe taraftarları Hakan Bilal Kutlualp'in bu açıklamaları sonrası Ali Koç'un istifa etmesine kesin gözüyle bakarkan, Kutlualp'in "Şampiyonluklar" sözü işte vizyon dedirtti.

Aynı saatlerde Saadettin Saran'ın aday olacak mısınız sorusu ise 43 beğeni aldı. Hakan Bilal Kutlualp'in beğenesi sayısı 27 bin olarak görüldü.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un istifası sonrası Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının başkanlığı almasına kesin gözüyle bakılıyor.