Zeytini Böyle Mi Yiyorsunuz? Canan Karatay'dan Şok İddia: Kısırlık Tehlikesi!

Prof. Dr. Canan Karatay’dan yine ezber bozan bir açıklama geldi. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinle ilgili yaptığı uyarı dikkat çekti. Karatay, “Tuzunu çıkararak yediğiniz zeytin sizi kısır bırakabilir” diyerek, zeytinin yanlış tüketildiğinde sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Peki, zeytin nasıl tüketilmeli? Hangi yöntemler sağlıksız? İşte Canan Karatay’dan net açıklamalar...

❗ Karatay Uyardı: “Kirli Yaşayacağız, Temiz Yiyeceğiz”

Zeytinin içerdiği doğal yağlar ve tuzun sağlıklı olduğunu vurgulayan Karatay, “Kristal kaya tuzuyla hazırlanmış zeytin ve peynir tüketmeliyiz. 'Tuzlu yiyemem' deyip zeytini suda bekletmek, onun şifasını yok etmek demektir. Bu alışkanlık, uzun vadede kısırlığa neden olabilir” diyerek dikkat çekti. Ayrıca, aşırı temizlik takıntısına da karşı çıkan Karatay, “Evlerimiz steril değil, yiyeceklerimiz doğal ve temiz olmalı” ifadelerini kullandı.



🫒 Zeytini Suda Bekletmek Neden Sakıncalı?

Zeytinin içindeki doğal antioksidanlar ve faydalı tuzlar, suyla teması sonrası büyük oranda azalabiliyor. Canan Karatay, bu işlemin zeytinin hem besin değerini düşürdüğünü hem de uzun vadede bağışıklık sistemine ve üreme sağlığına zarar verebileceğini belirtti.



✅ Zeytinin Faydaları Neler?

A vitamini bakımından zengindir, özellikle göz sağlığına iyi gelir.

Kemik gelişimini destekler, yaşlılarda kemik erimesine karşı etkilidir.

Antioksidan özelliğiyle kalp sağlığını korur, kanser riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı dirençli kılar.





📌 Nasıl Tüketilmeli?

Zeytini doğal hâliyle ve kristal kaya tuzu ile hazırlanmış olarak tüketin.

Market raflarında satılan “az tuzlu” ya da “suda bekletilmiş” zeytinleri tercih etmeyin.

Ambalajlı ürünlerde içerik listesine dikkat edin, raf ömrü uzun ürünlerden uzak durun.