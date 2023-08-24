GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Sağlık /

Yılın saç ekim merkezi Esteelegant

BIG Creative Medya Organizasyon A.Ş tarafından organize edilen 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center Raffles Hotel'de sahiplerini buldu. 

Yılın saç ekim merkezi Esteelegant

Ünlü manken sunucu Ece Erken ve ünlü televizyoncu Mesut Yar'ın sunumu ile organize edilen Altın Marka Ödüllerine; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye’nin en prestijli organizasyonları arasında olan iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri kapsamında Yılın Saç Ekim Merkezi Ödülü Esteelegant By Bircan Saydam’ın oldu. Ödülü Esteelegant Kurucusu ve Ortağı Bircan Saydam ile Genel Direktör Tazegül Taytan sunucu Ece Erken’in elinden aldı.

Bircan  Saydam: ‘’Önce sağlık ve insan diyerek çıktığımız bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü Esteelegant ailesi ve tüm sağlık çalışanları adına alıyorum’’ derken Tazegül Taytan ise ‘’Böyle bir törende bu ödüle layık görüldüğümüz için çok heycanlıyız, bütün sağlık çalışanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz’’ dedi.

ESTEELEGANT BY BİRCAN SAYDAM

Türkiye ve Saç Ekiminin öncü firmaları arasında Esteelegant Hasta memnuniyeti, etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisiyle, önemli sağlık kurumlarıyla aynı kalitede hizmet sunmaktadır. Hasta memnuniyetini sürekli artırarak geliştiren Esteelegant, uluslararası arenada tanınan, beğenilen ve güvenilen saç ekim merkezleri arasındadır.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yılın saç ekim merkezi Esteelegant Yılın saç ekim merkezi Esteelegant
Yılın saç ekim merkezi Esteelegant Yılın saç ekim merkezi Esteelegant
SON HABERLER
Yılın saç ekim merkezi Esteelegant Yılın saç ekim merkezi Esteelegant
Yılın saç ekim merkezi Esteelegant Yılın saç ekim merkezi Esteelegant
Ali Karahasanoğlu: Bırak siyaseti Ahmet bey, dön üniversiteye! Ali Karahasanoğlu: Bırak siyaseti Ahmet bey, dön üniversiteye!
Nedim Şener: KILIÇDAROĞLU HAKLI! ‘Kaybetti ama yenilmedi’ Tek yenilen CHP seçmeni Nedim Şener: KILIÇDAROĞLU HAKLI! ‘Kaybetti ama yenilmedi’ Tek yenilen CHP seçmeni
Ahmet Hakan: Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım Ahmet Hakan: Öztrak “Konya’yı bile alacağız” deyince mırıldandıklarım
Benzin fiyatları 50 lirayı geçecek! 50 lira üstü için tarih bile verdi Benzin fiyatları 50 lirayı geçecek! 50 lira üstü için tarih bile verdi
Milyonlar bunu bekliyordu! Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! Milyonlar bunu bekliyordu! Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak!
Milyonlar bunu bekliyordu! Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! Milyonlar bunu bekliyordu! Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak!