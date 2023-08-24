Yılın saç ekim merkezi Esteelegant

Ünlü manken sunucu Ece Erken ve ünlü televizyoncu Mesut Yar'ın sunumu ile organize edilen Altın Marka Ödüllerine; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye’nin en prestijli organizasyonları arasında olan iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi / 7. Altın Marka Ödülleri kapsamında Yılın Saç Ekim Merkezi Ödülü Esteelegant By Bircan Saydam’ın oldu. Ödülü Esteelegant Kurucusu ve Ortağı Bircan Saydam ile Genel Direktör Tazegül Taytan sunucu Ece Erken’in elinden aldı.

Bircan Saydam: ‘’Önce sağlık ve insan diyerek çıktığımız bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü Esteelegant ailesi ve tüm sağlık çalışanları adına alıyorum’’ derken Tazegül Taytan ise ‘’Böyle bir törende bu ödüle layık görüldüğümüz için çok heycanlıyız, bütün sağlık çalışanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz’’ dedi.

ESTEELEGANT BY BİRCAN SAYDAM

Türkiye ve Saç Ekiminin öncü firmaları arasında Esteelegant Hasta memnuniyeti, etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisiyle, önemli sağlık kurumlarıyla aynı kalitede hizmet sunmaktadır. Hasta memnuniyetini sürekli artırarak geliştiren Esteelegant, uluslararası arenada tanınan, beğenilen ve güvenilen saç ekim merkezleri arasındadır.