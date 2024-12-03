Yeni Yılda Sahte İçki Tehlikesi! TESK'ten Uyarı Sağlığınız ve Cebiniz Tehdit Altında!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken sahte alkolün yol açtığı ciddi tehlikelere dikkat çekti. Yaptığı açıklamada “Etil alkolün kontrolsüzce piyasada ya da internet üzerinden satışı yalnızca insan sağlığını değil aynı zamanda devletin gelir kaynaklarını da tehdit ediyor” sözleriyle hem tüketicilere hem de yetkililere çağrıda bulundu.

Son dönemde artan sahte alkol vakaları özellikle yeni yıl öncesi birçok kişi için endişe kaynağı oldu. İstanbul’da 7 kişinin kaçak içki tüketimi nedeniyle zehirlendiği bilgisini paylaşan Palandöken, bu trajik durumun kontrolsüz alkol satışlarının ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koydu. “Sahte içkiler insan hayatını tehlikeye atarken bu tür olaylar aileleri de büyük bir trajediye sürüklüyor” diyen Palandöken, sahte ürünlerin piyasadan tamamen kaldırılması için etkin denetim çağrısında bulundu.

Özellikle sanayide kullanılan etil alkolün hangi kurum veya bireylere satıldığının sıkı bir takip sistemiyle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken bu tür sahteciliklerin yalnızca bireyleri değil toplumun tamamını etkilediğini ifade etti. Ucuz ve kontrolsüz alkol tüketiminin yaygınlaşmasının önüne geçmek için hem vatandaşların daha bilinçli olması hem de devletin daha sıkı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Sahte İçki Tehlikesine Karşı Topyekûn Mücadele Şart

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelinde yapılan denetimlerde ele geçirilen sahte içkilerin sayısındaki artışa dikkat çekerek bu konuda acilen önlem alınması gerektiğini belirtti. Özellikle sahte alkolle mücadelede en önemli adımın etil alkolün piyasaya erişiminin zorlaştırılması olduğunu ifade eden Palandöken, “Bu konuda daha sıkı denetimler ve caydırıcı yaptırımlar devreye alınmalı” diyerek insan sağlığını hiçe sayanlara karşı sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken sahte içki satışının yalnızca bireylerin hayatını değil aynı zamanda toplumsal düzeni de tehdit ettiğine dikkat çekti. “En önemli meselemiz insan hayatıdır” diyen Palandöken bandrollü ve yasal ürünlerin belirlenmiş satış noktalarından temin edilmesi gerektiğini söyledi

Önemli Açıklamalar

Ayrıca sahte içkiyle mücadelede meslek odalarının ve ilgili kuruluşların daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken bu konuda güçlü bir iş birliğinin önemine dikkat çekti. İçki satışı yapılan yerlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi, oda kayıtlarının kontrol edilmesi ve gerekli belgelerin talep edilerek bu noktaların ruhsatlandırılması gerektiğini belirtti. “Bu tür önlemler ölümlü vakaların önüne geçmenin en etkili yöntemlerinden biridir,” diyerek sıkı denetimlerin önemini vurguladı.

Palandöken sahte içkinin yalnızca sağlık sorunlarına değil aynı zamanda ekonomik kayıplara da yol açtığını hatırlatarak bu durumun hem ailelerin acı çekmesine hem de ülkenin vergi kaybı yaşamasına neden olduğunu belirtti. “Bu kayıpları önlemek ve halkımızın güvenliğini sağlamak hepimizin görevidir” diyen Palandöken vatandaşlara ve yetkililere çağrıda bulundu.