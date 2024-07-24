Yalnızca 1 çay kaşığı eklemeniz yeterli oluyor! Pilav daha parlak oluyor ve tane tane çıkıyor

Pirinç pilavı pişirirken, yalnızca 1 çay kaşığı limon suyu ilave etmenin bile pilavınızın bembeyaz ve tane tane olmasına yardımcı olacağını biliyor muydunuz?

Limon suyunun kendine has asidik kabiliyeti, pirinç pilavının bembeyaz olmsasını sağlarken aynı zamanda ağır tereyağ kokusunu da emerek daha hafif bir lezzet ortaya çıkmasına katkı sunar. Bu pratik ama oldukça tesirli püf noktaları uygulayarak, pilavınızın mis gibi kokmasını ve parlak olmasını sağlayabilir, enfes sunumu ile eşsiz bir deneyim yaşatabilirsiniz.

Aynı zamanda, C vitamini deposu limonun suyunun sağlık bakımından da birçok faydası olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Besleyici ve enerji verici bir pirinç pilavı için, ilk yapacağınız tarifte mutlaka bu tüyoyu kullanmanızı öneririz.

Önemli bir not: Masterchef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya da pilav yaparken limondan faydalandığını ve limonun pilavı bembeyaz yaptığını söyledi. Evet, sadece limon suyu değil limon da pilavı parlatmaya yetiyor.

LAPA PİLAV NASIL KURTARILIR?

Lapa pilavı kurtarmak için öncelikle pilavı geniş bir tepsiye veya yayvan bir tencereye alın ve pilavın havalanmasını sağlayın. Üzerine biraz sıcak su ekleyin ve bir çatal yardımıyla pilavı hafifçe karıştırarak tanelerin birbirinden ayrılmasını sağlayın. Ardından, tencereyi kısık ateşe koyun ve pilavın suyunu çekmesi için kapağı kapalı bir şekilde 5-10 dakika daha pişirin. Pilavın fazla suyunu çekmesini ve tane tane olmasını sağlamak için pilavı buharda bir süre bekletebilirsiniz. Son olarak, pilavı tekrar karıştırarak servis yapın.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ HAKKINDA

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)

Tuz

Pirinçler bol su ile yıkanarak, ılık tuzlu suda yarım saat kadar bekletilir.

Bu süre sonunda, tuzlu suyu akıtılır ve pirinçler sudan geçirilerek, tüm suyu süzdürülür.

Pilav tenceresinde tereyağı eritilir, sıvı yağ da eklenerek üzerine arpa şehriyeler eklenir.

Şehriyenin rengi dönene kadar kavrulur.

Pirinçler ilave edilerek, 2-3 dk daha kavrulur.

Üzerine sıcak su eklenir ve tuzu ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak, yüksek ateşte fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar, yani pirinçlerin üzerinde su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın ve tamamen suyu çekene kadar pişirin. (Yazının devamında süreler ile ilgili detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.)

Ocaktan aldıktan sonra, üzerine havlu kağıt koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin.

Pilavı güzelce karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com