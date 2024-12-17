Van kahvaltı salonu açıkladı: Yumurta haşlarken içine limon atmak meğer bu işe yarıyormuş

İyi ve sağlıklı beslenmenin mühim bir parçası olan ve uzmanların süper yiyecek olarak adlandırdığı yumurta, bilhassa haşlanmış şekliyke sıklıkla tüketiliyor. Kahvaltı konusunda Türkiye'nin en iddialı sofrasına sahip Van Kahvaltı Salonu'nun aşçıları yumurta hakkında çoğu kişinin hiç duymadığı sırrı açıkladı. Yumurta kaynatırken içne bir dilim limon atın ve etkilerini görün. Eski toprakların da bir mutfak sırrı olan bu yöntemi denediğinizde farka siz bile şaşıracaksınız.

YUMURTA KABUKLARI KALIP GİBİ ÇIKIYOR

Gercekgundem.com sitesinde paylaşılan içeriğe, Yumurta haşlanırken suya eklenen bir dilim limon, kabukların yumurta beyazından ayrılmasını kolaylaştırıyor. Limonun asitli yapısı, yumurta beyazı ile kabuk arasındaki bağları zayıflatarak soyma işlemini kolaylaştırıyor.

Ayrıca yumurta kabuklarının kolay ve pratik bir şekilde soymak için suya tuz eklemek de önerilir. Ancak çok daha etkili bir yöntem var. Kürdan. Haşlama suyuna eklenen 1 adet kürdan yumurtanın hem çatlamamasını hem de kabuklarının kalıp gibi çıkmasını sağlıyor. Haşlanmış yumurta kabuklarını fıstık soyar gibi soymak için yumurtanın soğumasını beklemeyi unutmayın.

Yumurtaların kabuklarını kolayca soymak için birkaç basit ipucu uygulanabilir. Haşlama sırasında suya bir çay kaşığı sirke veya karbonat eklemek, yumurta kabuğunun zarını gevşeterek soyulmasını kolaylaştırır. Ayrıca, yumurtaları haşladıktan hemen sonra soğuk su dolu bir kaba almak ya da akan soğuk suyun altında bekletmek, kabuğun sertleşmesine ve kolayca ayrılmasına yardımcı olur. Taze yumurtaların kabuklarının daha zor soyulduğunu unutmayın; bu yüzden mümkünse biraz beklemiş yumurtalar tercih edilebilir. Yavaşça çatlatıp kabuğu zar boyunca yuvarlayarak soyma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kaynak: Gercekgundem.com

Derleme: Gazeteoku.com