Usta aşçıların sır gibi sakladığı incelik: Yumurtayı pişirmeden önce bakın neden deliyorlarmış

Protein deposu yumurta, zengin besin değeri ve lezzeti ile en çok tüketilen ürünlerin başında gelir. Çoğunlukla kahvaltı sofralarında tüketilse de pek çok yemek, tatlı, sos ve salata içerisinde de kullanılır. Beslenme uzmanlarının 'Süper yiyecek' olarak adlandırdığı yumurtanın çatlamaması için şefler bakın hangi yöntemi kullanıyormuş.

Günlük taze olarak tüketilmesi önerilen yumurta, fazla bekletildiğinde faydalarını yitirebilir. Bu sebeple uzmanlar yumurtayı tazeliğini kaybetmeden tüketmeniz konusunda uyarıyor. Son zamanlarda sebzeli omlet yaygın olarak yapılsa da genellikle sahande yumurta, poşe, haşlama gibi farklı pişirme yöntemleri de mevcut. Peki iyi ama şeflet neden yumurtayı pişirmeden önce deliyor? Cevabın duyunca çok ama çok şaşıracaksınız.

YUMURTANIN TAZELİĞİNİ KORUMAK BİRİNCİ ÖNCELİK

Yumurtanın kısa sürede tüketilmesi, tazeliğini korumak için kritik bir adımdır. Tazeliğini kaybeden yumurtayı anlamak için bazı basit testler uygulayabilirsiniz. Ayrıca, şeflerin tercih ettiği birkaç teknikle yumurtanın en lezzetli halini elde edebilirsiniz.

Yumurtanın Sarısının Merkezde Kalması İçin:

Hafifçe Çalkalama

Şefler, yumurtayı kaynatmadan önce hafifçe çalkalayarak sarısının merkezde kalmasını sağlar. Bu basit işlem, özellikle sunumlarda estetik bir görüntü elde etmek isteyenler için ideal bir adımdır.

ÇATLAMA RİSKİ İÇİN DELME YÖNTEMİ

Haşlanırken çatlamayı önlemek amacıyla, şefler yumurtanın geniş kısmına iğne ile küçük bir delik açmayı tercih eder. Bu delik, yumurta içindeki basıncı azaltarak pişirme sırasında çatlama riskini en aza indirir.

SERİN VE KARANLIK ORTAMDA SAKLAYIN

Yumurtanın bayatlamasını önlemek için doğru saklama koşulları büyük önem taşır. Süper yiyecek, serin ve karanlık bir ortamda, tercihen buzdolabının yumurta kısmında muhafaza edilmelidir. Sivri uçları aşağıya gelecek şekilde yerleştirilirse, hava boşluğunun genişlemesi önlenir ve tazeliği daha uzun süre korunur. Ayrıca, yumurtaların yıkanmadan saklanması önerilir, çünkü yıkamak doğal koruyucu tabakasını zedeleyebilir ve mikroorganizmaların kabuktan içeri girmesine neden olabilir. Uzun süre saklanması planlanan yumurtalar, hava geçirmeyen bir kapta buzdolabında saklanarak raf ömrü uzatılabilir. Bu yöntemlerle yumurtalar daha taze ve sağlıklı kalır.

Derleme: Gazetoku.com