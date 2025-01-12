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Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek, iyot eksikliğinin çocukların sağlıklı büyümesini ve gelişimini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor

Beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratan bu durum, çocuklarda zeka geriliği ve öğrenme güçlüklerine yol açabiliyor.


İyot Eksikliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, günlük iyot alımı ihtiyaçları yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor:

Bebekler ve 5 yaş altı çocuklar: 90 mikrogram

6-12 yaş arası çocuklar: 120 mikrogram

Ergenler ve yetişkinler: 150 mikrogram

Hamile ve emziren kadınlar: 250 mikrogram

İyot Eksikliğinin Ciddi Sonuçları

Dr. Özbek, iyotun tiroid hormonlarının sentezi için kritik bir element olduğunu vurguladı. Yetersiz iyot alımının etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Beyin gelişiminde gerilik

Zeka geriliği

Çocuklarda IQ düzeyinin yaklaşık 13 puan düşmesi

Öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı

Gebelik ve Emzirme Döneminde İyot Alımının Önemi

Gebelik ve emzirme dönemleri, iyot ihtiyacının arttığı hassas dönemlerdir. Dr. Özbek, bu süreçte günde 100-150 mikrogram ek iyot alımı gerektiğini belirtti. İyot eksikliği, yalnızca anne sağlığını değil, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini de olumsuz etkileyebilir.

Türkiye’de İyot Eksikliğine Karşı Alınan Önlemler

Türkiye’de 1994 yılından bu yana sofralık tuzların iyotla zenginleştirildiği belirtiliyor. Dr. Özbek, iyotlu tuz kullanımının iyot eksikliğini önlemede etkili bir halk sağlığı uygulaması olduğunu ifade etti.


İyot Eksikliğini Önlemek İçin Tavsiyeler

Dengeli Beslenme: Deniz ürünleri, yumurta ve süt ürünleri gibi iyot açısından zengin gıdaların tüketimi artırılmalıdır.

İyotlu Tuz Kullanımı: İyotlu tuz, günlük iyot ihtiyacını karşılamada etkili bir yöntemdir.

Düzenli Sağlık Kontrolleri: Özellikle hamileler ve çocuklar, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmalıdır.


Kaynak: 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Dr. Belgin Özbek’in Açıklamaları

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