Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor

Salçanın küflenmemesi için etkili saklama yöntemlerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. İlk olarak salçayı kesinlikle hava almayan bir kapta saklamanız önemlidir. Bu nem ve havanın salçaya erişmesini önler. Aynı zamanda kullanımdan sonra salçanın üzerini tamamen düzleştirip zeytinyağıyla kaplamak, hava ile temasını engelleyerek küf oluşumunu engelleyebilirsiniz. Salçayı ışık görmeyen soğuk bir yerde saklamak da bozulmayı geciktirecektir. Kullanım esnasında temiz ve tahta bir kaşıkla salçayı almak da bozulmayı engeller. Bu yöntemler salçann daha uzun ömürlü olmasını ve tazeliğini korumasını sağlar.

İKİ PARMAK KADAR ZEYTİNYAĞI EKLEYİN

Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Salçanın küflenmesini önlemek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Çünkü zeytinyağı, kavanozun kapağından hava girse dahi bu havanın salçayla buluşmasını önleyecektir.

TURŞULUK TUZ BİREBİR

Turşuluk tuz ile de salçada oluşabilecek küfü engelleyebilirsiniz. 1 kg salçanızı 1 yemek kaşığı tuz ile karıştırarak muhafaza edin. Tabii ki bu işlemi yaptıktan sonra yemeklerinize atacağınız tuz miktarına da dikkat etmelisiniz.

BU 3 SAKLAMA YÖNTEMİ SALÇANIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

1. Zeytinyağı ile Kaplama: Salçanın üzerine bir miktar zeytinyağı dökerek hava ile temasını kesin. Bu yöntem, küf oluşumunu önlemek için oldukça etkilidir. Cam kavanozda ve buzdolabında saklayarak uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

2. Derin Dondurucuda Saklama: Salçayı küçük porsiyonlar halinde buz kalıplarına koyup dondurabilirsiniz. Kullanacağınız zaman sadece ihtiyacınız kadarını çözerek taze bir şekilde kullanabilirsiniz.

3. Tuz Ekleyerek Saklama: Salçayı bir kavanoza koyarken aralarına az miktarda tuz serpiştirmek, mikrobiyal büyümeyi engeller. Bu yöntemle salçanızı serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.