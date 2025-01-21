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Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler

Gün boyunca sıkça karşılaşılan enerji düşüşleri, yalnızca uykusuzluk ya da zihinsel yorgunluktan kaynaklanmaz; aynı zamanda yediğiniz yiyeceklerle de doğrudan ilişkilidir.

Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler

Beslenme uzmanları, öğünleri atlamanın, yetersiz beslenmenin ve dengesiz gıdaların, enerji seviyelerini olumsuz etkileyebileceğini vurgulamaktadır. Yeterli besin almak, özellikle vücudunuzun enerji üretimi için gerekli olan karbonhidratlar, proteinler ve lifleri almanız açısından son derece önemlidir.

Katie Janeczek, RDN, öğünlerinizi atlamamanız gerektiğini belirtirken, açlık hissinin vücudun enerji dengesini bozabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle beş saatten uzun süre bir şey yemediğinizde daha belirgin hale gelir. Aynı şekilde, Maya Feller, RD, vücudun açlık sinyallerine kulak vererek düzenli yemekler yapmanın önemini anlatıyor. Ancak, hangi yiyeceklerin enerji düşüşüne neden olabileceği konusunda daha fazla bilgi edinmek de faydalı olacaktır.

Enerji Düşüşüne Yol Açan Yiyecekler

Bazı yiyecekler, hızla yükselen ancak kısa sürede düşen kan şekeri seviyelerine neden olabilir. Bu ani değişimler, kısa süreli enerji artışı sonrası yorgunluk hissine yol açabilir. Özellikle işlenmiş gıdalar ve şekerli içecekler bu etkiyi yaratır. Janeczek, aşırı işlenmiş gıdaların – özellikle şeker ve rafine karbonhidratlar açısından zengin olanların – bu tür etkiler yarattığını belirtiyor. Tatlılar ve beyaz unla yapılmış gıdalar (örneğin beyaz ekmek ve cipsler) da enerjinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Şekerli içecekler ve tatlılar, kan şekeri seviyenizi hızla yükseltebilir. Ancak bu artış, çok kısa bir süre sonra düşüşe geçer, bu da kendinizi tekrar yorgun hissetmenize neden olur. Örneğin, bir kutu gazlı içecek yaklaşık 10 çay kaşığı şeker içerirken, bir kutu enerji içeceği de benzer miktarda şeker bulundurur. Meyve suları da benzer şekilde işlenmiş ve şeker açısından zengin olabilir; her 8 ons meyve suyu yaklaşık 5 ila 9 çay kaşığı şeker içerebilir.

Beyaz unla yapılan yiyecekler ve cipsler de, hızlı bir şekilde yükselen ancak kısa sürede çöken enerji seviyeleriyle ilişkilidir. Bu tür gıdalar, genellikle vücudun uzun süre tatmin olmasına yardımcı olmayan rafine karbonhidratlar içerir. Bu da uzun vadede enerji düşüşlerine neden olabilir.

Enerji Sağlayan Yiyecekler

Enerji seviyenizi dengelemek ve uzun süreli bir enerji sağlamak için, kompleks karbonhidratlar, proteinler ve lif içeren yiyecekleri tercih etmelisiniz. Kahvaltı ve öğle yemeği gibi ana öğünlerde esmer pirinç, tam tahıllı ekmek, kinoa gibi besin değeri yüksek kompleks karbonhidratları tüketebilirsiniz. Beyaz pirinç de, lif açısından zengin sebzeler ve protein kaynaklarıyla birleştirildiğinde kabul edilebilir bir seçenek olabilir. Uzmanlar, bu tür karbonhidratları protein ve lifle dengeleyerek kan şekeri seviyelerindeki ani değişimleri engellemenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Maya Feller, Katie Janeczek

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