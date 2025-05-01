Ihlamuru sakın böyle içmeyin; Meğer böbrekleri mahvediyormuş

Böbrekler üzerinde geri dönüşü zor etkiler yaratabileceği uyarısı geldi.

🍵 Ihlamur Şifa Kaynağı Ama Yanlış Demleme Tehlike Saçıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek’e göre, ıhlamur, papatya ve ekinezya gibi bitkilerin sağlıklı faydaları, ancak doğru şekilde demlenip tüketildiklerinde ortaya çıkar. Yanlış yöntemlerle kaynatılarak yapılan bitki çayları ise vücuda fayda yerine zarar verebilir.



🌡️ 100°C Değil, 80°C’de Demleyin!

Uzman Örnek, ıhlamur çayı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en kritik detayın demleme sıcaklığı olduğuna dikkat çekti:

“Kaynamış suyu doğrudan bitkinin üzerine dökmek yerine, 80°C’ye kadar soğumasını bekleyin. Bu sayede uçucu yağlar korunur, bitkinin etkisi azalmaz.”





🚫 Kayıp Etki ve Böbrek Hasarı

Bitki çaylarının uzun süre kaynatılmasının hiçbir faydası olmadığını belirten uzman, bu yöntemin böbrekleri zorladığını ve vücuda zarar verebileceğini belirtti. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor.