İbn-i Sina'dan öksürüğü anında kesen ilaç; İsteyen şeker gibi emiyor

Uzun süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana danışılması önerilirken, hafif seyreden durumlarda doğal yöntemlere başvuranlar da vardır. Tarihin en büyük tıp alimlerinden biri olan İbn-i Sina, öksürüğe karşı etkili bitkisel reçeteler sunmuştur. İşte İbn-i Sina’nın kitaplarında yer alan bazı doğal öksürük ilaçları…

1. Bal ve Keten Tohumu Karışımı

Malzemeler:

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Hazırlanışı ve Kullanımı:

Keten tohumu hafifçe kavrulduktan sonra bal ile iyice karıştırılır. Hazırlanan macun, günde 1 çay kaşığı tüketilir. Bu karışım boğazı yumuşatırken, balın doğal antimikrobiyal etkisi sayesinde öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir.

2. Yabani Havuç Şurubu

Malzemeler:

1 adet yabani havuç

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı ve Kullanımı:

Yabani havuç dilimlenerek suda kaynatılır. Süzüldükten sonra içerisine bal eklenir ve ılık halde tüketilir. Göğüs ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve balgam söktürücü etkisiyle öksürüğü yatıştırabilir.

3. Katran Şurubu

Malzemeler:

1 çay kaşığı doğal katran

1 su bardağı ılık su veya bal

Hazırlanışı ve Kullanımı:

Katran, su ya da bal ile karıştırılarak tüketilir. Akciğerleri rahatlatmaya ve inatçı öksürüğe iyi geldiği düşünülmektedir. Ancak, doz aşımına dikkat edilmesi gerekir ve kullanmadan önce bir uzmana danışılması önerilir.

Önemli Uyarılar:

15 günden uzun süren öksürüklerde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Hamileler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar, bu doğal yöntemleri kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.

NOT: Bitkisel karışımlar her ne kadar faydalı olsa da, tıbbi tedavinin yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır.