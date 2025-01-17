İbn-i Sina'dan öksürüğü anında kesen ilaç; İsteyen şeker gibi emiyor

Uzun süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana danışılması önerilirken, hafif seyreden durumlarda doğal yöntemlere başvuranlar da vardır. Tarihin en büyük tıp alimlerinden biri olan İbn-i Sina, öksürüğe karşı etkili bitkisel reçeteler sunmuştur. İşte İbn-i Sina’nın kitaplarında yer alan bazı doğal öksürük ilaçları…
1. Bal ve Keten Tohumu Karışımı
Malzemeler:
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
Hazırlanışı ve Kullanımı:
Keten tohumu hafifçe kavrulduktan sonra bal ile iyice karıştırılır. Hazırlanan macun, günde 1 çay kaşığı tüketilir. Bu karışım boğazı yumuşatırken, balın doğal antimikrobiyal etkisi sayesinde öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir.
2. Yabani Havuç Şurubu
Malzemeler:
1 adet yabani havuç
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı ve Kullanımı:
Yabani havuç dilimlenerek suda kaynatılır. Süzüldükten sonra içerisine bal eklenir ve ılık halde tüketilir. Göğüs ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve balgam söktürücü etkisiyle öksürüğü yatıştırabilir.
3. Katran Şurubu
Malzemeler:
1 çay kaşığı doğal katran
1 su bardağı ılık su veya bal
Hazırlanışı ve Kullanımı:
Katran, su ya da bal ile karıştırılarak tüketilir. Akciğerleri rahatlatmaya ve inatçı öksürüğe iyi geldiği düşünülmektedir. Ancak, doz aşımına dikkat edilmesi gerekir ve kullanmadan önce bir uzmana danışılması önerilir.
Önemli Uyarılar:
15 günden uzun süren öksürüklerde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.
Hamileler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar, bu doğal yöntemleri kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.
NOT: Bitkisel karışımlar her ne kadar faydalı olsa da, tıbbi tedavinin yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır.