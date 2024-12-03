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Hurafe olarak biliniyordu uzmanlar kanıtladı: Balık yedikten sonra tüketince faydası 2 katına çıkıyormuş

Omega-3 ve protein bakımından en zengin besinlerden balığı yedikten sonra helva tüketince balığın faydasının 2 katına çıktığı açıklandı

Hurafe olarak biliniyordu uzmanlar kanıtladı: Balık yedikten sonra tüketince faydası 2 katına çıkıyormuş

Aralık ayında lüfer, uskumru gibi balıklar soframızı şenlendiriyor. Fakat uzman isimler, bu sağlıklı besinleri tüketirken özen gösterilmesi gereken önemli bir noktayı gözler önüne seriyor. Balık yedikten sonra, helva tüketmek balığın yararından bütün olarak faydalanmak manasını taşıyor.

Denizlerimizdeki kirlilik oranı, pek çok balık türünün ağur metaller ve radyasyon biriktirmesine yol açıyor. Söz konusu zararlı maddelerin vücudumuza girmesi, rahatsızlık bakımından önemli riskler barındırıyor. İşte tam bu noktada helva en büyük kurtarıcımız oluyor. Helvadaki tahin, bilhassa da bu zararlı maddelerin vücuttan temizlenmesini destekleyen kuvvetli bir detoks tesiri ortaya koyuyor.

AĞIR METALLERİ SIFIRLIYOR

Seyidoğlu Gıda tarafından açıklanan bilgilere göre, Tahin, balıklarda biriken ağır metallerin sıfırlanmasını sağlıyor. Radyasyona karşı vücudu koruyor, vücuttaki fosforu düzenliyor, midedeki asit dengesini normale döndürüyor. Yani, balığın üzerine fırında tahin helvası hem çok yakışıyor, hem de sağlığımızı koruyor.

EVDE TAHİNLİ HELVA NASIL YAPILIR?

Evde tahinli helva yapmak için 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su ve isteğe bağlı olarak ceviz ya da fındık içi kullanabilirsiniz. Şekeri ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte karıştırarak şeker eriyip koyu bir kıvam alana kadar kaynatın. Kaynayan şerbeti ocaktan alıp 1-2 dakika beklettikten sonra tahini azar azar ekleyerek hızlıca karıştırın. Karışım homojen bir kıvama geldiğinde, arzu ederseniz içine dövülmüş ceviz veya fındık ekleyin. Hazırladığınız helvayı yağlı kağıt serilmiş bir kaba döküp üzerini düzleştirin ve tamamen soğuyup sertleşmesi için birkaç saat buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.


Kaynak: Seyidoğlu Gıda Derleme: Gazeteoku.com

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