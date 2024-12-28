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Herkes görmezden geliyor ama; Bu belirti kanserin işaretiymiş

Kanser, dünya genelinde sıklıkla görülen ve erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır.

Herkes görmezden geliyor ama; Bu belirti kanserin işaretiymiş

Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp vücut dokularını tahrip etmesi sonucu gelişen kanser, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edebilir. Ancak, kanserin erken evrelerinde fark edilen bazı belirtiler, hastalığın daha ciddi boyutlara ulaşmadan önce müdahale edilmesini sağlayabilir. Bunlardan biri de şiddetli kaşıntıdır.

Kaşıntı Kanserin Erken Belirtisi Olabilir

Baltimore’daki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden Dr. Valerie Larson ve Münster Üniversite Hastanesi'nden Dr. Sonja Stände’nin öncülüğündeki bir araştırma, şiddetli kaşıntının potansiyel bir kanser belirtisi olabileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, kanserin erken evrelerinde görülebilecek semptomları daha iyi anlamamıza yardımcı olmakta ve erken teşhis konusunda büyük bir umut sunmaktadır. Araştırma, Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi’nde yayımlanmış ve dermatoloji uzmanları tarafından dikkatle incelenmiştir.

5 Milyon Kişinin Verileri İncelendi

Araştırma için 2013-2017 yılları arasında Johns Hopkins Hastanesi’nde kaşıntı nedeniyle tedavi gören yaklaşık 17.000 yetişkin hasta verisi analiz edilmiştir. Bu veriler, kaşıntı şikayeti olmadan hastaneye başvuran yaklaşık 5 milyon hastanın verileriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, kaşıntının ciddi sağlık risklerinin bir işareti olabileceğini, özellikle de kanser gibi hastalıkların erken belirtisi olabileceğini göstermektedir.

Kaşıntı ve Kanser Riski: Tümör Oluşma Olasılığı 6 Kat Daha Fazla

Araştırmacılar, kaşıntı şikayeti olan hastaların, kanser gibi tümörlü hastalıkların gelişme olasılığının altı kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Özellikle karaciğer, safra kesesi, safra yolları, hematopoietik sistem ve deri tümörleri gibi kanser türlerinin kaşıntı ile ilişkilendirildiği gözlemlenmiştir. Ancak, kaşıntısı olan her hastada döküntü görülmediği belirtilmiştir. Araştırmalara göre, özellikle lösemi, kemik tümörü, bronşiyal karsinom ve multipl miyelom gibi kanser türlerinde döküntülerin gözlemlenebildiği ifade edilmiştir.

Kaşıntı ve Döküntüler Arasındaki Bağlantı Araştırılıyor

Bilim insanları, kaşıntı ve cilt döküntüleri arasındaki ilişkiyi araştırmakta ve bu tür tümörlerin, iltihaplı cilt reaksiyonları nedeniyle ortaya çıkabileceğini öne sürmektedirler. Ancak, bu çalışma kaşıntının mı yoksa kanserin mi önce ortaya çıktığını kesin olarak belirleyememiştir. Yine de, bu bulgular, doktorların belirgin olmayan kaşıntı semptomlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Erken Teşhis Önemli!

Kanserin erken evrelerinde görülebilecek belirtilere dikkat etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Eğer vücudunuzda alışılmadık kaşıntılar, cilt döküntüleri ya da başka rahatsızlıklar fark ederseniz, bir doktora başvurmanız önemlidir. Kaşıntı, her zaman kanserin belirtisi olmayabilir, ancak herhangi bir belirtiyi göz ardı etmemek ve zamanında profesyonel bir değerlendirme almak, sağlığınızı korumak adına kritik öneme sahiptir.

Kaynak: Johns Hopkins Tıp Fakültesi, Münster Üniversite Hastanesi ve Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi

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