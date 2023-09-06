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Hem diyet yapıp hem tok kalabilmek mümkün mü? Abur cubur dolabı olanlar dikkat!

İnternethaber'in sevilen yüzü Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında bu hafta Memorial Bahçelievler Hastanesi medya iletişimden Uzm. Dyt. Aslıhan Altuntaş ile 'günde kaç öğün yemek yemeli ve bu öğünler arasında ne kadar süre bırakmalıdır' gibi sorulara yanıt aradı.

Modern yaşam tarzında sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve dengeli bir diyet uygulamak, yemek yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı desteklemenin önemli bir yolu olarak kabul edilir.

Gnde kaç öğün yemek yemeliyiz? Diyet yapmaktan kaçınan insanlar aç kalacakları korkusu yaşıyorlar. Peki hem diyet yapıp hem tok kalabilmek mümkün mü?

'Günde kaç öğün yemek yemeli ve bu öğünler arasında ne kadar süre bırakmalıdır' gibi sorular, sağlığına dikkat eden kişiler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi medya iletişimden Uzm. Dyt. Aslıhan Altuntaş, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında bu konuyla alakalı çok önemli bilgiler verdi.

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