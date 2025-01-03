Grip ve öksürüğe veda edin; Canan Karatay formülü verdi!

Bu sorunlarla başa çıkmak için ünlü iç hastalıklar ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, doğal çözümler sunuyor. Karatay’ın özellikle grip ve öksürük için önerdiği doğal sirkeyle gargara, hem pratik hem de etkili bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Canan Karatay’a Göre Sirkenin Faydaları

Canan Karatay, doğal sirkenin vücut sağlığı üzerindeki etkilerini defalarca vurguladı. Daha önce Merve Kantarcı Çulha'ya verdiği bir röportajda, sirkenin mikropları yok etme özelliğine dikkat çeken Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal sirke virüsleri, mikropları, parazitleri ve toksinleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Ayrıca vücudu alkali hale getirir. Ancak bunun için ev yapımı, doğal fermantasyonla üretilmiş sirke kullanılması şart."

Karatay, ev yapımı sirkelerin faydasını şu maddelerle özetliyor:

Virüsleri, bakterileri ve parazitleri etkili şekilde yok eder.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Doğal alkali etkisi sayesinde genel sağlığı destekler.

Gargara olarak kullanıldığında boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletir.

Evde Sirke Yapımını Öneriyor

Canan Karatay, marketlerde satılan ticari sirkelerin fayda sağlamadığını, çünkü bu ürünlerin genellikle doğal fermentasyonla üretilmediğini belirtiyor. Ev yapımı sirke için biraz sabır gerektiğini ancak sonunda elde edilen sonucun buna değdiğini dile getiriyor. Karatay’a göre, evde doğal sirke yapımı hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı bir seçenek sunuyor.

Sirkenin Grip ve Öksürükteki Rolü

Canan Karatay’ın "Karatay Sözü" kitabında da yer verdiği önerilere göre, özellikle elma ve üzüm sirkeleri bilimsel olarak kanıtlanmış anti-viral ve anti-bakteriyel özelliklere sahip. Bu sirkelerle hazırlanan gargaraların grip ve boğaz enfeksiyonlarında şu faydaları sağladığı belirtiliyor:

Boğaz kuruluğu ve yanmalarını gidermek.

Kuru öksürük şikayetlerini hafifletmek.

Ağız ve boğazdaki mikroorganizmaları temizlemek.

Karatay, şu basit tarifi öneriyor:

Malzemeler: 1 bardak su, 1 yemek kaşığı ev yapımı elma veya üzüm sirkesi.

Hazırlanış: Malzemeleri karıştırın ve bu karışımla gün içinde 2-3 kez gargara yapın.

Kaynak: Canan Karatay’ın "Karatay Sözü" kitabı



