Gençler bağımlı oldu! Hepsi tüketiyor! Bağırsak kanserinin başlıca nedeniymiş

Bilim insanları bu artışın arkasındaki nedenler arasında çevresel kirlilik, obezite ve mikroplastiklerle kirlenmiş içme suyunu sıralasa da, odak noktası giderek daha fazla işlenmiş et tüketimi oluyor.



⚠️ Doktorlara Çağrı: "Uyarıları Netleştirin"

New York Üniversitesi Langone Health’te görevli kanser uzmanları, doktorların hastalarını işlenmiş et tüketimi konusunda daha açık ve ısrarlı şekilde uyarması gerektiğini söylüyor.

Dr. Peter S. Liang konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hastalarıma yaşam tarzı ve diyetle ilgili riskleri anlatıyorum. Özellikle işlenmiş etleri vurguluyorum.

Liang’a göre hekimler, toplum sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip ve bu gücü daha etkin kullanmalı.



☠️ İşlenmiş Et, Sigara Kadar Tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş etleri sigara ve alkolle aynı risk grubunda, yani “birinci sınıf kanserojen” olarak sınıflandırıyor. Buna rağmen market raflarında hala bolca bulunan bu ürünler, günlük hayatta sıkça tüketiliyor.

Washington merkezli kanser uzmanı Prof. Dr. Ulrike Peters ise, işlenmiş etin üç ana bileşeninin kolon kanseriyle ilişkili olduğunu söylüyor:

Hem demiri: Bağırsak duvarına zarar verebilir

Nitratlar: Yüksek ısıyla pişirildiğinde zararlı bileşiklere dönüşebilir

Aminler: Sindirim sırasında tümör oluşumunu tetikleyebilir





📈 İngiltere Alarm Veriyor: Risk Yükseliyor

İngiltere'de yapılan araştırmalar, düzenli olarak işlenmiş et tüketen bireylerin kolon kanserine yakalanma riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Hatta 2025 yılına ait bir analiz, alkol dışında bu kanser türüyle doğrudan bağlantılı tek besin grubunun kırmızı ve işlenmiş et olduğunu gösterdi.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), bu riski azaltmak için günlük işlenmiş et tüketimini 70 gramla sınırlandırma çağrısı yapıyor.

Buna karşılık Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü, işlenmiş etin hiç tüketilmemesini ya da en az seviyeye indirilmesini öneriyor.



🧬 Bağırsak Kanseri Ölümleri Artabilir

Her yıl İngiltere'de yaklaşık 17.000 kişi kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Üstelik bu sayının 2040 yılına kadar yılda 2.500 kişi artması bekleniyor.

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu’nun 2024 analizine göre, genç yaşta kolon kanseri oranlarının en hızlı arttığı ülkeler arasında İngiltere, Avrupa’da birinci sırada. Son on yılda yıllık ortalama %3,6’lık artış kaydedildi.

👨‍⚕️ Ne Yapmalı? İşte Uzmanlardan Öneriler:

✅ İşlenmiş et tüketimini azaltın veya tamamen bırakın

✅ Et ürünlerini daha sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlayın

✅ Doktor tavsiyelerini dikkate alın, düzenli tarama yaptırın

✅ Lif açısından zengin, dengeli ve bitkisel temelli beslenmeyi tercih edin