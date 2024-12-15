Eski toprak anneanneler babaanneler boşuna yapmıyormuş. Patatesin yanına elma koyunca...

Türk mutfağının yanı sıra dünyadaki tüm mutfaklarda da en çok kullanılan ve en sevilen sebzelerin başında patates geliyor. Toprakta yetişen patates, genellikle çuval çuval alınarak saklanıyor. Dolayısıyla kullanımı uzun süreye yayılıyor. Ancak bu durum her zaman avantajlı değil. Çünkü gereğinden fazla bekleyen patatesler zaman içerisinde bozulabiliyor veya filizlenebiliyor. Beslenme uzmanları, filizlenen patateslerin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Oysa patatesin yanına elma koymak patatesin filizlenmesini önlüyor.

ELMA, ETİLEN GAZI SAYESİNDE PATATESLERİN FİLİZLENMEMESİNİ SAĞLAR

Milliyet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Patateslerin arasına koyacağınız birkaç elma, patateslerin filizlenmesini önlemeye yardımcı olur. Elma, etilen gazı salgılayan bir meyvedir ve bu gaz, patateslerin filizlenmesini geciktirir. Patatesleri sakladığınız yerde iki elma bulundurmak, filizlenme sürecini yavaşlatarak patateslerin taze kalmasına katkı sağlar.

LİF VE ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Elma, dünyanın en yaygın yetiştirilen ve tüketilen meyvelerinden biridir. Gülgiller familyasına ait olan bu meyve, farklı renk ve tatlarda birçok çeşide sahiptir; tatlı, ekşi veya hafif mayhoş olabilir. Besin değeri bakımından oldukça zengin olan elma, C vitamini, lif, antioksidanlar ve çeşitli mineraller içerir. Düşük kalorili yapısıyla sağlıklı bir atıştırmalık olan elma, bağışıklık sistemini destekler, sindirimi kolaylaştırır ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi, tatlılar, salatalar, meyve suları ve reçeller gibi pek çok tarifte de kullanılabilir. Elma, dört mevsim bulunabilen pratik ve faydalı bir meyvedir.

PATATESİ SAKIN DİĞER SEBZELERİN YANINA KOYMAYIN

Patatesin bozulmasını önlemek adına doğru muhafaza şartları mühimdir. Patatesler, serin, karanlık ve iyi havalandırılan bir ortamda saklanmalıdır. Güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz kalmaları, çimlenmeye ve çürümeye sebebiyet verebilir. Plastik torbalar yerine nefes alabilen file torbalar veya açık kutular kullanılarak hava dolaşımı sağlanmalıdır. Aynı zamanda, patatesler soğan gibi farklı sebzelerle bir arada tutulmamalıdır, çünkü bu durum etilen gazı salınımını artırarak çürüme sürecini hızlandırabilir. Çürük veya hasarlı patatesler ayıklanmalı, çünkü bunlar diğer sağlıklı patatesleri de etkileyebilir. Bu yöntemlerle patateslerin daha uzun süre taze kalması sağlanabilir.

Kaynak: Milliyet.com.tr

Derleme: Gazeteoku.com