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Duş alırken kesinlikle bunu yapın; Canan Karatay yararını söyledi

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan stres, vücutta kronik bir gerginliğe yol açarak birçok fiziksel ve ruhsal soruna sebep olabiliyor.

Duş alırken kesinlikle bunu yapın; Canan Karatay yararını söyledi

Prof. Dr. Canan Karatay, stresin vücutta yarattığı olumsuz etkileri azaltmak ve rahatlamayı sağlamak için doğal yöntemler öneriyor. Bu yöntemler arasında sirkeli suyla duş almak, kaplıcalarda vakit geçirmek ve belirli yaşam alışkanlıklarını değiştirmek yer alıyor.

Sirkeli Su ve Kaplıca Duşunun Faydaları

Prof. Dr. Canan Karatay, sirkeli suyun vücuda olan faydalarına dikkat çekerek, sirkeli ya da tuzlu suyla yapılan duşların rahatlatıcı etkisini vurguluyor. Kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada, sirkeli suyun, vücutta rahatlamayı sağlayan ve negatif iyonları dağıtan bir etkisi olduğunu belirtti.

Karatay, sirkeli ya da tuzlu suyla yapılan duşların, vücutta yer alan ağrıların azalmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, kaplıcalarda geçirilen zamanın da vücuda büyük fayda sağladığını belirtti. Karatay’a göre, suyun kendisi negatif iyonlar yayarak, kişilerin gevşemelerine yardımcı olur ve adalelerin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda, yağmurun insanların rahatlamasına yardımcı olmasının da bu negatif iyonların etkisiyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

Stres Azaltma Yöntemleri

Prof. Dr. Karatay, stresin azaltılmasının mümkün olduğunu ve bunun için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini belirtiyor. Stresi yönetmenin en etkili yolunun, kendimize vakit ayırmak olduğunun altını çizen Karatay, stresi azaltan çeşitli önerilerde bulunuyor:

Yürüyüş Yapmak: Özellikle deniz kenarında yapılan yürüyüşlerin, vücutta rahatlama sağladığını belirtiyor.

Sevilen Bir Müzik Dinlemek: Müzik dinlemek, zihni rahatlatan ve ruhu canlandıran önemli bir yöntemdir. Canan Karatay, müzik dinlemenin stres azaltıcı etkilerine dikkat çekiyor.

Sevdiklerine Sarılmak: Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sevdiklerine sarılmak da ruhsal rahatlamayı sağlar ve stresi azaltır.

İyi Bir Şiir Okumak: Şiirler, zihni dinginleştirir ve kişiye içsel huzur verir. Prof. Dr. Karatay, stresi azaltmak için güzel bir şiir okumanın faydalı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Prof. Dr. Canan Karatay’ın YouTube Kanalı ve sağlık üzerine yaptığı açıklamalar

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