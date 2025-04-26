Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi

Uzun süre devam eden ve nedeni belirlenemeyen baş ağrıları, vatandaşların endişesini artırmış durumda. Bu konuda açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, baş ağrısının olası nedenlerine ve çözüm yollarına dair dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Baş 🥛🍎

Prof. Dr. Karatay, sürekli baş ağrısı çeken bireylerin öncelikle beslenme düzenlerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı. “Sağlıklı proteinler tüketmeli, doğal yağlarla beslenmeliyiz. Ev yoğurdu ve ev sirkesi gibi fermente gıdaların düzenli tüketimi önemlidir” diyen Karatay, doğal beslenmenin vücut sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Ayrıca, kimyasal içerikli ilaçların kontrolsüz kullanımının risklerine değinen Karatay, bazı tansiyon ilaçlarının da baş ağrısına yol açabileceğini belirtti. Tansiyon yüksekliğinin baş ağrısına neden olabileceğini vurgulayan Karatay, bu durumlarda hekim kontrolünün şart olduğunu ifade etti.



Baş Ağrısının Olası Nedenleri 🔍

Baş ağrısının birçok farklı sebebe bağlı olarak gelişebileceğini belirten uzmanlar, yaygın nedenleri şöyle sıralıyor:

Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar

Stres ve yoğun iş yükü

Aşırı alkol tüketimi

Göz yorgunluğu veya göz tansiyonu

Açlık ve düzensiz beslenme

Kimyasal maddelere veya yoğun kokulara maruz kalma

Genetik faktörlere bağlı migren eğilimi

Yetersiz sıvı tüketimi (dehidrasyon)

Bazı ilaçların yan etkileri

Hormon değişimleri (adet dönemi, menopoz)

Kafein tüketimindeki ani değişiklikler

Uyku eksikliği

Yoğun ses ve ışık maruziyeti





Önemli Uyarı: Mutlaka Hekime Başvurun ⚠️

Editör Notu: Yukarıda paylaşılan bilgiler, Prof. Dr. Canan Karatay’ın genel tavsiyelerine dayanmakta olup, tıbbi teşhis veya tedavi amacı taşımamaktadır. Baş ağrısı gibi şikâyetlerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve uzman hekim görüşü alınması önerilmektedir. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, kendi kendine teşhis ve tedaviden kaçınılmalıdır.