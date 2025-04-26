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Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi

Hastanelere başvurularda en sık rastlanan şikâyetlerden biri olan baş ağrısı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiliyor hem de sağlık uzmanlarının gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi

Uzun süre devam eden ve nedeni belirlenemeyen baş ağrıları, vatandaşların endişesini artırmış durumda. Bu konuda açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, baş ağrısının olası nedenlerine ve çözüm yollarına dair dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Baş 🥛🍎

Prof. Dr. Karatay, sürekli baş ağrısı çeken bireylerin öncelikle beslenme düzenlerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı. “Sağlıklı proteinler tüketmeli, doğal yağlarla beslenmeliyiz. Ev yoğurdu ve ev sirkesi gibi fermente gıdaların düzenli tüketimi önemlidir” diyen Karatay, doğal beslenmenin vücut sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Ayrıca, kimyasal içerikli ilaçların kontrolsüz kullanımının risklerine değinen Karatay, bazı tansiyon ilaçlarının da baş ağrısına yol açabileceğini belirtti. Tansiyon yüksekliğinin baş ağrısına neden olabileceğini vurgulayan Karatay, bu durumlarda hekim kontrolünün şart olduğunu ifade etti.


Baş Ağrısının Olası Nedenleri 🔍

Baş ağrısının birçok farklı sebebe bağlı olarak gelişebileceğini belirten uzmanlar, yaygın nedenleri şöyle sıralıyor:

Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar
Stres ve yoğun iş yükü
Aşırı alkol tüketimi
Göz yorgunluğu veya göz tansiyonu
Açlık ve düzensiz beslenme
Kimyasal maddelere veya yoğun kokulara maruz kalma
Genetik faktörlere bağlı migren eğilimi
Yetersiz sıvı tüketimi (dehidrasyon)
Bazı ilaçların yan etkileri
Hormon değişimleri (adet dönemi, menopoz)
Kafein tüketimindeki ani değişiklikler
Uyku eksikliği
Yoğun ses ve ışık maruziyeti

Önemli Uyarı: Mutlaka Hekime Başvurun ⚠️

Editör Notu: Yukarıda paylaşılan bilgiler, Prof. Dr. Canan Karatay’ın genel tavsiyelerine dayanmakta olup, tıbbi teşhis veya tedavi amacı taşımamaktadır. Baş ağrısı gibi şikâyetlerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve uzman hekim görüşü alınması önerilmektedir. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, kendi kendine teşhis ve tedaviden kaçınılmalıdır.

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