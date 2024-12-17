Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor

Zeytin, başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere dünyada en çok tüketilen meyvelerden biridir. Gerçekleştirilen pek çok incelemede zeytinin sağlık bakımından yararlarına dikkat çekilmiştir. Bilhassa siyah zeytin en faydalı türlerden biridir. Zeytinin kendisi kadar çekirdeği de çok faydalı çıktı.

Zeytin, yüksek besin değeriyle faydalı bir ürün olarak dikkat çeker. İçeriğinde yüksek oranda sağlıklı yağ, bilhassa tekli doymamış yağ asitleri yer alır ve bu da kalp sağlığını iyileştirir. Zeytin, A, E ve K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda, antioksidan özellik gösteren polifenoller bulunur, bu da hücre tahribatını engellemeyi destekler. Siyah zeytin çoğunlukla daha fazla yağ ve kalori içerirken, yeşil zeytin daha düşük kalori ve yağ oranına sahiptir. Lif kaynağı olarak sindirimi destekler ve bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

KABIZLIK SORUNUNA BİREBİR

Memurlar.net sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Kabızlık sorunu için zeytin çekirdeği birebir fayda sağlar. Ancak zeytin çekirdeğini toz haline getirip tüketildiğinde daha etkili olduğu uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.

CANAN KARATAY DA ÖNERİYOR

Uzman doktor Canan Karatay, zeytin kadar zeytin çekirdeğini de öneriyor. Karatay'a göre bu kadim meyve, hemoroid problemini ortadan kaldırıyor. Özellikle kahvaltı öğününde 1-2 adet zeytin çekirdeğinin yutulması beslenme uzmanları tarafından öneriliyor.

Konuyla ilgili bilimsel açıklamalara yer veren medicalpark.com.tr, "Basur (hemoroid) gibi daha sıklıkla erkeklerin yaşadığı ve yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen rahatsızlığa zeytin çekirdeğinin oldukça iyi geldiği biliniyor. Kişiden kişiye değişebilen bu rahatsızlık genellikle yeme düzeninin değişmesi, daha kuru ve hazır yiyeceklerin yenmesi gibi günlük düzenin dışına çıkıldığı zaman kişiyi oldukça zorlayabilir. Zeytin çekirdeği farklı bir şekilde, öğütülerek içildiğinde bu sorunların çözülmesine fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

GÜNDE KAÇ ADET ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ YUTULMALIDIR?

Zeytin çekirdeği yutmanın faydaları konusunda kesin bilimsel veriler sınırlıdır, ancak geleneksel tıpta sindirim sistemini desteklediği ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği yönünde inanışlar bulunmaktadır. Genellikle günde 1-2 adet zeytin çekirdeği yutulması önerilir. Ancak, zeytin çekirdeği sert bir yapıya sahip olduğundan, yutma sırasında boğulma riski oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu tür uygulamalara başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir, çünkü mide veya bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerde olumsuz etkiler yaratabilir.

Kaynak: Memurlar.net, Medicalpark.com.tr

Derleme: Gazeteoku.com