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Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin

Çocukların büyüme döneminde tükettiği besinler, yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlıklarını da doğrudan etkiler.

Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, çocukluk döneminde tüketilen sağlıksız besinler, ilerleyen yaşlarda geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle hafıza kaybı ve Alzheimer gibi sorunlar, bu beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Peki, çocukların tüketmekten kaçınması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar…

Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin

Çocukların Tüketmemesi Gereken Zararlı Besinler

1. Fast Food Ürünleri

Fast food, yüksek miktarda kalori, doymuş yağ, tuz ve şeker içerir. Aşırı tüketimi şu sorunlara yol açabilir:

Obezite
Kalp hastalıkları
İnsülin direnci
Sindirim problemleri
Bu nedenle fast food ürünlerini çocukların beslenme düzeninden çıkarmak önemlidir.


2. Şekerli İçecekler

Kola, gazoz ve meyve aromalı içecekler, yüksek oranda şeker içerir ve şu olumsuzluklara neden olabilir:

Diş çürükleri
Kan şekeri dengesizliği
Obezite riskinin artması
Çocuklarda hiperaktivite
Bunların yerine su, ayran veya şekersiz meyve suları tercih edilmelidir.


3. İşlenmiş Et Ürünleri

Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etler, yüksek miktarda tuz ve katkı maddesi içerir. Aşırı tüketimi şu sonuçlara yol açabilir:

Kalp-damar hastalıkları
Bağırsak sorunları
Bazı kanser türleri
Çocuklara, taze etlerden hazırlanan yemekler sunulmalıdır.


4. Şekerli Abur Cuburlar

Şekerle zenginleştirilmiş atıştırmalıklar, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını tehdit eder. Olası riskler:

Obezite
Diyabet
Dikkat eksikliği
Diş çürümeleri
Tatlı ihtiyacını gidermek için doğal meyveler tercih edilmelidir.


5. Margarin ve Trans Yağ İçeren Ürünler

Margarin ve trans yağlar, çocukların sağlıklı gelişimine ciddi zararlar verebilir. Bu tür yağlar:

Kalp sağlığını olumsuz etkiler.
Damar tıkanıklığına yol açabilir.
Büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyebilir.
Margarin yerine doğal tereyağı ya da zeytinyağı kullanılması önerilir.


Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

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