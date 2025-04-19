Çayın bilinmeyen karanlık yüzü; Sinsi tehlikeye dikkat

Uzman isimlerden Dr. Mark Hymançay poşetleriyle ilgili yaptığı açıklamada ciddi bir uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden çay tiryakilerine seslenen Dr. Hyman, plastik içerikli poşet çayların vücuda görünmeyen zararlar verebileceğini söyledi.

Mikroplastik Tehlikesi: Tek Poşette Milyarlarca Parçacık

Çayın içeriği değil, sunumu tartışılıyor. Ottawa Üniversitesi mezunu olan Dr. Hyman, plastikten üretilen çay poşetlerinin 11,6 milyar mikroplastik parçacığı suya salabildiğini ifade etti. Bu parçacıkların vücutta birikmesinin, bağışıklık sistemi, hormonal denge ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Bilimsel Destek: Chemosphere Dergisinden Çarpıcı Bulgular

Dr. Hyman’ın uyarısı yalnızca kişisel görüşe dayanmıyor. Uluslararası bilimsel dergi Chemosphere’de yayımlanan yeni bir araştırma, çay poşetlerinin kaynar suya bırakıldığında yüksek düzeyde mikroplastik salımı yaptığını ortaya koydu.

Araştırmada üç farklı tür çay poşeti incelendi. Özellikle polipropilen içerikli poşetlerin, mililitre başına 1,2 milyar mikroplastik yaydığı tespit edildi. Bu, tüketicinin farkında olmadan vücuduna mikroplastik taşıdığı anlamına geliyor.

Sağlık Etkileri: Kanserden Üreme Sorunlarına

Mikroplastiklerin insan sağlığına etkisi hâlâ araştırılıyor. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu parçacıkların:

Hücre yapısını bozabileceği

Hormon dengesini etkileyebileceği

Erkeklerde sperm kalitesini düşürebileceği

Bazı kanser türleriyle ilişkilendirilebileceği

bulunmuş durumda.

Peki Ne Yapmalı? Dr. Hyman’dan Pratik Öneriler

Sağlıklı çay tüketimi için Dr. Hyman şu önerilerde bulunuyor:

✅ Poşet çay yerine yaprak çay tercih edin.

✅ Demleme işlemi için cam veya paslanmaz çelik süzgeç kullanın.

✅ Organik ve katkısız çaylara yönelin.

✅ Doğal liflerden üretilmiş çay poşetlerini tercih edin.