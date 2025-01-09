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Canan Karatay’ın su içmekle ilgili iki sırrı; Suyu böyle içmeyin

"Canan Karatay, su ile ilgili tüm hücrelerimize yararlı olan mineral dolu tuzlu su içmenin sağlıklı olduğunu açıkladı."

Canan Karatay’ın su içmekle ilgili iki sırrı; Suyu böyle içmeyin

Profesör Doktor Canan Karatay, suyun vücutta önemli bir yere sahip olduğunu ve sağlıklı yaşam için yeterli miktarda sıvı alımının gerekliliğini vurgulamaktadır.
İdrar renginin açık limonata renginde olması, vücudun yeterli su alıp almadığını gösterebilen bir ölçüdür.

Karatay, suyun önemine değinerek, "Suyun yanında yeterli hayvansal yağ ve protein almak da gereklidir" demektedir, bununla hastalıklardan korunma ve var olan hastalıklardan kurtulma sürecinin hızlandığını belirtmektedir.
Günlük hayatında limonlu su tüketiminden bahsedilmekte, bunun kişinin enerji ihtiyacını karşılamada etkili olduğu vurgulanmaktadır.

Limonlu Suyun Faydaları

"Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır."

Limonlu su içmenin sindirim problemine karşı etkili olduğu ve kabızlık gibi durumları önleyici etkisi bulunduğu belirtilmektedir.

Aynı zamanda, düzenli limonlu su tüketiminin yağ yakımını hızlandırdığı, ödemlerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olduğu ifade edilmektedir.
Limon, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile vücut sağlığına katkıda bulunmakta, C vitamini ve sitrik asit sayesinde demir emilimini artırarak anemiye karşı fayda sağlamaktadır.

Doktor Karatay, her akşam yemeklerinden sonra limon suyu tüketilmesinin sindirim sistemini düzenleyici bir etki yarattığını belirtmekte ve bunun, daha sağlıklı bir uyku için zemin hazırladığını vurgulamaktadır.


Kaynak: Gazeteoku.com

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