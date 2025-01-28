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Canan Karatay'dan yeni uyarı geldi; Meğer en değerli süt oymuş

Prof. Dr. Canan Karatay, manda, koyun ve keçi sütlerinin sağlığa olan faydalarını vurguluyor ve bu sütlerden yapılan ev yoğurdunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor.

Canan Karatay'dan yeni uyarı geldi; Meğer en değerli süt oymuş

Kefir tarzı içecekler popüler olsa da, Karatay’a göre ev yapımı yoğurt, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.

Ev Yapımı Yoğurdun Faydaları

Süt ve yoğurt, sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biridir. Özellikle manda ve keçi sütü, içerdikleri besin değerleri nedeniyle son derece kıymetlidir. Prof. Dr. Canan Karatay, manda, koyun ve keçi sütlerinin, inek sütünden daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor. İnnek sütünün çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine, özellikle suni yemlerle beslenen ineklerin sütünde bulunan kimyasal maddelerin bu tür olumsuzluklara neden olduğuna dikkat çekiyor.

Manda, Keçi ve Koyun Sütünün Faydaları

Canan Karatay, “Manda sütü, keçi sütü ve koyun sütü çok değerli. Bu sütler vücudumuz için çok daha faydalıdır çünkü doğal yapılarıyla bağışıklık sistemimizi güçlendirir” diyor. İnnek sütünün özellikle laktoz intoleransı olan bireyler için sorun oluşturabileceğini belirtiyor. Bunun yerine manda, koyun ve keçi sütlerinin sindirimi daha kolay ve besleyici olduğunu ifade ediyor.

Ev Yoğurdu Nasıl Yapılır?

Ev yapımı yoğurdun hazırlanışı hakkında da ipuçları veren Canan Karatay, yoğurdun mutlaka tam yağlı sütle yapılması gerektiğini vurguluyor. "Ev yoğurdu yağsız olmaz, tam yağlı süt kullanılmalıdır. Sütü kaynatıp, hemen ardından mayalama işlemi yapılmalıdır. Açık süt kullanmak daha sağlıklıdır, çünkü pastörize sütler fazla işlenmiş olur" şeklinde açıklamalar yapıyor.

Canan Karatay’ın Yoğurt Tarifi

Ev yapımı yoğurt tarifine gelince, Karatay, yoğurt suyunun süzülerek daha kıvamlı bir hale gelmesi gerektiğini belirtiyor. Karatay Mutfağı kitabında yer alan tarifine göre, önceden mayalanmış yoğurdu temiz bir tülbentle süzüp, bir süre beklettikten sonra suyu akmış, kıvamlı süzme yoğurdu elde edebilirsiniz. Ayrıca, bu yoğurt suyunun saklanarak çeşitli yemeklerde kullanılabileceğini de ekliyor.

Süzme Yoğurdun Faydaları

Süzme yoğurdun, doğal yoğurdun minerallerini ve vitaminlerini, özellikle A ve B vitamini olan folat, selenyum ve kolin aminoasitlerini içerdiği için oldukça besleyici olduğunu anlatıyor. Ayrıca, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri de içeren bu yoğurt türü, protein kaynağı olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini destekleyici etkilere sahiptir.

Ev yapımı yoğurt, vücuda pek çok fayda sağlarken, aynı zamanda sağlıklı ve doğal beslenmeye yönelik önemli bir adımdır. Yoğurdun suyunu atmayıp, değerlendirmek ise besin değerini artırmak için oldukça yararlıdır.

Kaynak: Prof. Dr. Canan Karatay

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